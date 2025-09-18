Dagens Spookyswap livepris er 0.14025 USD. Spor prisoppdateringer for BOO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Spookyswap livepris er 0.14025 USD. Spor prisoppdateringer for BOO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BOO

BOO Prisinformasjon

BOO teknisk dokument

BOO Offisiell nettside

BOO tokenomics

BOO Prisprognose

BOO-historikk

BOO Kjøpeguide

BOO-til-fiat-valutakonverter

BOO Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Spookyswap Logo

Spookyswap Pris(BOO)

1 BOO til USD livepris:

$0.14025
$0.14025$0.14025
-0.06%1D
USD
Spookyswap (BOO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:20:54 (UTC+8)

Spookyswap (BOO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.13042
$ 0.13042$ 0.13042
24 timer lav
$ 0.14925
$ 0.14925$ 0.14925
24 timer høy

$ 0.13042
$ 0.13042$ 0.13042

$ 0.14925
$ 0.14925$ 0.14925

$ 39.99008268429096
$ 39.99008268429096$ 39.99008268429096

$ 0.250611104420171
$ 0.250611104420171$ 0.250611104420171

+0.30%

-0.06%

-11.97%

-11.97%

Spookyswap (BOO) sanntidsprisen er $ 0.14025. I løpet av de siste 24 timene har BOO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.13042 og et toppnivå på $ 0.14925, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOO er $ 39.99008268429096, mens den rekordlave prisen er $ 0.250611104420171.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOO endret seg med +0.30% i løpet av den siste timen, -0.06% over 24 timer og -11.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spookyswap (BOO) Markedsinformasjon

No.1523

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

$ 54.31K
$ 54.31K$ 54.31K

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

9.39M
9.39M 9.39M

13,666,000
13,666,000 13,666,000

9,390,930.32215674
9,390,930.32215674 9,390,930.32215674

68.71%

SONIC

Nåværende markedsverdi på Spookyswap er $ 1.32M, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.31K. Den sirkulerende forsyningen på BOO er 9.39M, med en total tilgang på 9390930.32215674. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.92M.

Spookyswap (BOO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Spookyswap for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000842-0.06%
30 dager$ -0.08436-37.56%
60 dager$ -0.18256-56.56%
90 dager$ +0.04625+49.20%
Spookyswap Prisendring i dag

I dag registrerte BOO en endring på $ -0.0000842 (-0.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Spookyswap 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.08436 (-37.56%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Spookyswap 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BOO en endring på $ -0.18256 (-56.56%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Spookyswap 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.04625+49.20% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Spookyswap (BOO)?

Sjekk ut Spookyswap Prishistorikk-siden nå.

Hva er Spookyswap (BOO)

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

Spookyswap er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Spookyswap investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BOO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Spookyswap på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Spookyswap kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Spookyswap Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Spookyswap (BOO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Spookyswap (BOO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Spookyswap.

Sjekk Spookyswapprisprognosen nå!

Spookyswap (BOO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Spookyswap (BOO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Spookyswap (BOO)

Leter du etter hvordan du kjøperSpookyswap? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Spookyswap på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BOO til lokale valutaer

1 Spookyswap(BOO) til VND
3,690.67875
1 Spookyswap(BOO) til AUD
A$0.2117775
1 Spookyswap(BOO) til GBP
0.103785
1 Spookyswap(BOO) til EUR
0.1192125
1 Spookyswap(BOO) til USD
$0.14025
1 Spookyswap(BOO) til MYR
RM0.58905
1 Spookyswap(BOO) til TRY
5.8021425
1 Spookyswap(BOO) til JPY
¥20.61675
1 Spookyswap(BOO) til ARS
ARS$206.85753
1 Spookyswap(BOO) til RUB
11.7094725
1 Spookyswap(BOO) til INR
12.3546225
1 Spookyswap(BOO) til IDR
Rp2,337.499065
1 Spookyswap(BOO) til KRW
195.87876
1 Spookyswap(BOO) til PHP
8.0012625
1 Spookyswap(BOO) til EGP
￡E.6.75444
1 Spookyswap(BOO) til BRL
R$0.74613
1 Spookyswap(BOO) til CAD
C$0.1921425
1 Spookyswap(BOO) til BDT
17.074035
1 Spookyswap(BOO) til NGN
209.64009
1 Spookyswap(BOO) til COP
$545.7197625
1 Spookyswap(BOO) til ZAR
R.2.4305325
1 Spookyswap(BOO) til UAH
5.79513
1 Spookyswap(BOO) til TZS
T.Sh.347.15241
1 Spookyswap(BOO) til VES
Bs22.86075
1 Spookyswap(BOO) til CLP
$133.93875
1 Spookyswap(BOO) til PKR
Rs39.80856
1 Spookyswap(BOO) til KZT
75.9327525
1 Spookyswap(BOO) til THB
฿4.4641575
1 Spookyswap(BOO) til TWD
NT$4.238355
1 Spookyswap(BOO) til AED
د.إ0.5147175
1 Spookyswap(BOO) til CHF
Fr0.1107975
1 Spookyswap(BOO) til HKD
HK$1.0897425
1 Spookyswap(BOO) til AMD
֏53.673675
1 Spookyswap(BOO) til MAD
.د.م1.265055
1 Spookyswap(BOO) til MXN
$2.5806
1 Spookyswap(BOO) til SAR
ريال0.5259375
1 Spookyswap(BOO) til ETB
Br20.1356925
1 Spookyswap(BOO) til KES
KSh18.117495
1 Spookyswap(BOO) til JOD
د.أ0.09943725
1 Spookyswap(BOO) til PLN
0.507705
1 Spookyswap(BOO) til RON
лв0.6044775
1 Spookyswap(BOO) til SEK
kr1.31835
1 Spookyswap(BOO) til BGN
лв0.232815
1 Spookyswap(BOO) til HUF
Ft46.6092825
1 Spookyswap(BOO) til CZK
2.8961625
1 Spookyswap(BOO) til KWD
د.ك0.04277625
1 Spookyswap(BOO) til ILS
0.4670325
1 Spookyswap(BOO) til BOB
Bs0.9691275
1 Spookyswap(BOO) til AZN
0.238425
1 Spookyswap(BOO) til TJS
SM1.31274
1 Spookyswap(BOO) til GEL
0.378675
1 Spookyswap(BOO) til AOA
Kz127.8476925
1 Spookyswap(BOO) til BHD
.د.ب0.05287425
1 Spookyswap(BOO) til BMD
$0.14025
1 Spookyswap(BOO) til DKK
kr0.8905875
1 Spookyswap(BOO) til HNL
L3.6759525
1 Spookyswap(BOO) til MUR
6.358935
1 Spookyswap(BOO) til NAD
$2.4333375
1 Spookyswap(BOO) til NOK
kr1.394085
1 Spookyswap(BOO) til NZD
$0.238425
1 Spookyswap(BOO) til PAB
B/.0.14025
1 Spookyswap(BOO) til PGK
K0.586245
1 Spookyswap(BOO) til QAR
ر.ق0.5091075
1 Spookyswap(BOO) til RSD
дин.13.982925
1 Spookyswap(BOO) til UZS
soʻm1,731.4802175
1 Spookyswap(BOO) til ALL
L11.565015
1 Spookyswap(BOO) til ANG
ƒ0.2510475
1 Spookyswap(BOO) til AWG
ƒ0.25245
1 Spookyswap(BOO) til BBD
$0.2805
1 Spookyswap(BOO) til BAM
KM0.232815
1 Spookyswap(BOO) til BIF
Fr418.64625
1 Spookyswap(BOO) til BND
$0.17952
1 Spookyswap(BOO) til BSD
$0.14025
1 Spookyswap(BOO) til JMD
$22.4975025
1 Spookyswap(BOO) til KHR
563.252415
1 Spookyswap(BOO) til KMF
Fr58.6245
1 Spookyswap(BOO) til LAK
3,048.9129825
1 Spookyswap(BOO) til LKR
Rs42.42282
1 Spookyswap(BOO) til MDL
L2.314125
1 Spookyswap(BOO) til MGA
Ar620.5739925
1 Spookyswap(BOO) til MOP
P1.1234025
1 Spookyswap(BOO) til MVR
2.145825
1 Spookyswap(BOO) til MWK
MK243.4894275
1 Spookyswap(BOO) til MZN
MT8.961975
1 Spookyswap(BOO) til NPR
Rs19.76403
1 Spookyswap(BOO) til PYG
1,001.6655
1 Spookyswap(BOO) til RWF
Fr203.22225
1 Spookyswap(BOO) til SBD
$1.15005
1 Spookyswap(BOO) til SCR
2.011185
1 Spookyswap(BOO) til SRD
$5.3421225
1 Spookyswap(BOO) til SVC
$1.2271875
1 Spookyswap(BOO) til SZL
L2.4333375
1 Spookyswap(BOO) til TMT
m0.490875
1 Spookyswap(BOO) til TND
د.ت0.4081275
1 Spookyswap(BOO) til TTD
$0.9494925
1 Spookyswap(BOO) til UGX
Sh491.997
1 Spookyswap(BOO) til XAF
Fr78.2595
1 Spookyswap(BOO) til XCD
$0.378675
1 Spookyswap(BOO) til XOF
Fr78.2595
1 Spookyswap(BOO) til XPF
Fr14.16525
1 Spookyswap(BOO) til BWP
P1.86813
1 Spookyswap(BOO) til BZD
$0.2819025
1 Spookyswap(BOO) til CVE
$13.152645
1 Spookyswap(BOO) til DJF
Fr24.9645
1 Spookyswap(BOO) til DOP
$8.698305
1 Spookyswap(BOO) til DZD
د.ج18.17079
1 Spookyswap(BOO) til FJD
$0.3155625
1 Spookyswap(BOO) til GNF
Fr1,219.47375
1 Spookyswap(BOO) til GTQ
Q1.074315
1 Spookyswap(BOO) til GYD
$29.3529225
1 Spookyswap(BOO) til ISK
kr16.97025

Spookyswap Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Spookyswap, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Spookyswap nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Spookyswap

Hvor mye er Spookyswap (BOO) verdt i dag?
Live BOO prisen i USD er 0.14025 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BOO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BOO til USD er $ 0.14025. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Spookyswap?
Markedsverdien for BOO er $ 1.32M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BOO?
Den sirkulerende forsyningen av BOO er 9.39M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOO ?
BOO oppnådde en ATH-pris på 39.99008268429096 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BOO?
BOO så en ATL-pris på 0.250611104420171 USD.
Hva er handelsvolumet til BOO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOO er $ 54.31K USD.
Vil BOO gå høyere i år?
BOO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:20:54 (UTC+8)

Spookyswap (BOO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BOO-til-USD-kalkulator

Beløp

BOO
BOO
USD
USD

1 BOO = 0.14025 USD

Handle BOO

BOOUSDT
$0.14025
$0.14025$0.14025
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker