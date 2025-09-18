Hva er Spookyswap (BOO)

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

Spookyswap (BOO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Spookyswap (BOO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOO tokenets omfattende tokenomics nå!

Spookyswap Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Spookyswap, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Spookyswap Hvor mye er Spookyswap (BOO) verdt i dag? Hva er gjeldende BOO-til-USD-pris? Hva er markedsverdien for Spookyswap? Hva er den sirkulerende forsyningen av BOO? Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOO? Hva var den laveste prisen (ATL) på BOO? Hva er handelsvolumet til BOO? Vil BOO gå høyere i år? BOO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen.

