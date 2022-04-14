Build On BNB (BOBBSC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Build On BNB (BOBBSC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Build On BNB (BOBBSC) Informasjon build on BNB Offisiell nettside: https://buildonbnbbob.com/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x51363f073b1e4920fda7aa9e9d84ba97ede1560e#balances Kjøp BOBBSC nå!

Build On BNB (BOBBSC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Build On BNB (BOBBSC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.41M $ 21.41M $ 21.41M Total forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Sirkulerende forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.41M $ 21.41M $ 21.41M All-time high: $ 0.000000159332 $ 0.000000159332 $ 0.000000159332 All-Time Low: $ 0.000000000008060386 $ 0.000000000008060386 $ 0.000000000008060386 Nåværende pris: $ 0.000000050894 $ 0.000000050894 $ 0.000000050894 Lær mer om Build On BNB (BOBBSC) pris

Build On BNB (BOBBSC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Build On BNB (BOBBSC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOBBSC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOBBSC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOBBSCs tokenomics, kan du utforske BOBBSC tokenets livepris!

