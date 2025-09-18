Dagens Build On BNB livepris er 0.000000050943 USD. Spor prisoppdateringer for BOBBSC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOBBSC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Build On BNB livepris er 0.000000050943 USD. Spor prisoppdateringer for BOBBSC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOBBSC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Build On BNB Logo

Build On BNB Pris(BOBBSC)

1 BOBBSC til USD livepris:

$0.000000050943
$0.000000050943$0.000000050943
-0.06%1D
USD
Build On BNB (BOBBSC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:04:49 (UTC+8)

Build On BNB (BOBBSC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000004967
$ 0.00000004967$ 0.00000004967
24 timer lav
$ 0.000000053922
$ 0.000000053922$ 0.000000053922
24 timer høy

$ 0.00000004967
$ 0.00000004967$ 0.00000004967

$ 0.000000053922
$ 0.000000053922$ 0.000000053922

$ 0.000000069163117867
$ 0.000000069163117867$ 0.000000069163117867

$ 0.000000000008060386
$ 0.000000000008060386$ 0.000000000008060386

-2.07%

-0.06%

-6.10%

-6.10%

Build On BNB (BOBBSC) sanntidsprisen er $ 0.000000050943. I løpet av de siste 24 timene har BOBBSC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000004967 og et toppnivå på $ 0.000000053922, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOBBSC er $ 0.000000069163117867, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000000008060386.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOBBSC endret seg med -2.07% i løpet av den siste timen, -0.06% over 24 timer og -6.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Build On BNB (BOBBSC) Markedsinformasjon

No.1640

$ 21.43M
$ 21.43M$ 21.43M

$ 57.85K
$ 57.85K$ 57.85K

$ 21.43M
$ 21.43M$ 21.43M

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

100.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på Build On BNB er $ 21.43M, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.85K. Den sirkulerende forsyningen på BOBBSC er 420.69T, med en total tilgang på 420690000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.43M.

Build On BNB (BOBBSC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Build On BNB for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000000003058-0.06%
30 dager$ -0.000000016255-24.19%
60 dager$ -0.000000010906-17.64%
90 dager$ +0.000000014584+40.11%
Build On BNB Prisendring i dag

I dag registrerte BOBBSC en endring på $ -0.00000000003058 (-0.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Build On BNB 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000000016255 (-24.19%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Build On BNB 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BOBBSC en endring på $ -0.000000010906 (-17.64%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Build On BNB 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000000014584+40.11% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Build On BNB (BOBBSC)?

Sjekk ut Build On BNB Prishistorikk-siden nå.

Hva er Build On BNB (BOBBSC)

build on BNB

Build On BNB er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Build On BNB investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BOBBSC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Build On BNB på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Build On BNB kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Build On BNB Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Build On BNB (BOBBSC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Build On BNB (BOBBSC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Build On BNB.

Sjekk Build On BNBprisprognosen nå!

Build On BNB (BOBBSC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Build On BNB (BOBBSC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOBBSC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Build On BNB (BOBBSC)

Leter du etter hvordan du kjøperBuild On BNB? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Build On BNB på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BOBBSC til lokale valutaer

Build On BNB Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Build On BNB, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Build On BNB nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Build On BNB

Hvor mye er Build On BNB (BOBBSC) verdt i dag?
Live BOBBSC prisen i USD er 0.000000050943 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BOBBSC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BOBBSC til USD er $ 0.000000050943. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Build On BNB?
Markedsverdien for BOBBSC er $ 21.43M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BOBBSC?
Den sirkulerende forsyningen av BOBBSC er 420.69T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOBBSC ?
BOBBSC oppnådde en ATH-pris på 0.000000069163117867 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BOBBSC?
BOBBSC så en ATL-pris på 0.000000000008060386 USD.
Hva er handelsvolumet til BOBBSC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOBBSC er $ 57.85K USD.
Vil BOBBSC gå høyere i år?
BOBBSC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOBBSC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:04:49 (UTC+8)

Build On BNB (BOBBSC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

