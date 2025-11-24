Pacu Jalur (BOATKID) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Pacu Jalur (BOATKID), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:26:50 (UTC+8)
USD

Pacu Jalur (BOATKID) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pacu Jalur (BOATKID), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
--
----
Total forsyning:
$ 997.74M
$ 997.74M$ 997.74M
Sirkulerende forsyning:
--
----
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 147.66K
$ 147.66K$ 147.66K
All-time high:
$ 0.014555
$ 0.014555$ 0.014555
All-Time Low:
--
----
Nåværende pris:
$ 0.000148
$ 0.000148$ 0.000148

Pacu Jalur (BOATKID) Informasjon

Join the dance. Farm the aura. #BoatKid

Blokkutforsker:
https://solscan.io/token/FJjKH9Xp2SvNDNUSN7X9T4uMNafFEYzbZpnwEZXKpump

Pacu Jalur (BOATKID) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Pacu Jalur (BOATKID) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BOATKID tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BOATKID tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BOATKIDs tokenomics, kan du utforske BOATKID tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BOATKID

Interessert i å legge til Pacu Jalur (BOATKID) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BOATKID, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Pacu Jalur (BOATKID) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til BOATKID hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

BOATKID prisforutsigelse

Vil du vite hvor BOATKID kan være på vei? Vår BOATKID prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

mc_how_why_title
