Pacu Jalur pris i dag

Sanntids Pacu Jalur (BOATKID) pris i dag er $ 0.00016, med en 42.85% endring de siste 24 timene. Nåværende BOATKID til USD konverteringssats er $ 0.00016 per BOATKID.

Pacu Jalur rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BOATKID. I løpet av de siste 24 timene BOATKID har den blitt handlet mellom $ 0.0001316(laveste) og $ 0.00028 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har BOATKID beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og +25.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.98K.

Pacu Jalur (BOATKID) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 1.98K$ 1.98K $ 1.98K Fullt utvannet markedsverdi $ 159.64K$ 159.64K $ 159.64K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 997,735,729 997,735,729 997,735,729 Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Pacu Jalur er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.98K. Den sirkulerende forsyningen på BOATKID er --, med en total tilgang på 997735729. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 159.64K.