TaskBunny (BNY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TaskBunny (BNY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TaskBunny (BNY) Informasjon TaskBunny is an innovative project that introduces the concept of Proof of Post (PoP) as a new way to reward users for their social media activity. The reward is given in the form of its own cryptocurrency called BNY, which is issued on the Base network. This ensures that all rewards, once distributed, are verifiable and securely recorded on the blockchain. Offisiell nettside: https://taskbunny.io/ Teknisk dokument: https://bny-site-images.s3.amazonaws.com/Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x6009e7CD237087e6d7570990e8bDac09C3E182B0 Kjøp BNY nå!

TaskBunny (BNY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TaskBunny (BNY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M All-time high: $ 0.05999 $ 0.05999 $ 0.05999 All-Time Low: $ 0.001947120717278614 $ 0.001947120717278614 $ 0.001947120717278614 Nåværende pris: $ 0.00213 $ 0.00213 $ 0.00213 Lær mer om TaskBunny (BNY) pris

TaskBunny (BNY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TaskBunny (BNY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BNY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BNY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BNYs tokenomics, kan du utforske BNY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BNY Interessert i å legge til TaskBunny (BNY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BNY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BNY på MEXC nå!

TaskBunny (BNY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BNY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BNY nå!

BNY prisforutsigelse Vil du vite hvor BNY kan være på vei? Vår BNY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BNY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!