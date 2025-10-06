Bnb Tiger Inu pris i dag

Sanntids Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) pris i dag er $ 0.000000000002694, med en 3.49% endring de siste 24 timene. Nåværende BNBTIGER til USD konverteringssats er $ 0.000000000002694 per BNBTIGER.

Bnb Tiger Inu rangerer for tiden som #3870 etter markedsverdi på $ 1.59M, med en sirkulerende forsyning på 588,659.61T BNBTIGER. I løpet av de siste 24 timene BNBTIGER har den blitt handlet mellom $ 0.000000000002593(laveste) og $ 0.000000000002712 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.000000000011449246, mens tidenes laveste notering var $ 0.000000000001738887.

Kortsiktig har BNBTIGER beveget seg +1.20% i løpet av den siste timen og -25.67% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 7.67K.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Markedsinformasjon

Rangering No.3870 Markedsverdi $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Volum (24 timer) $ 7.67K$ 7.67K $ 7.67K Fullt utvannet markedsverdi $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Opplagsforsyning 588,659.61T 588,659.61T 588,659.61T Maksimal forsyning 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 Total forsyning 588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000 Opplagsforsyning 58.86% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Bnb Tiger Inu er $ 1.59M, med et 24-timers handelsvolum på $ 7.67K. Den sirkulerende forsyningen på BNBTIGER er 588,659.61T, med en total tilgang på 588659610002000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.69M.