BANANATOK (BNA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BANANATOK (BNA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BANANATOK (BNA) Informasjon Bananatok is a crypto themed SNS chatting application. Bananatok supports crypto transaction in chat window without the need to pay gas. Offisiell nettside: https://bananatok.io Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x07eef7c8db33b69b7a541829bb988c745e3ca16c Kjøp BNA nå!

BANANATOK (BNA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BANANATOK (BNA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M All-time high: $ 0.0033859 $ 0.0033859 $ 0.0033859 All-Time Low: $ 0.000024995705275666 $ 0.000024995705275666 $ 0.000024995705275666 Nåværende pris: $ 0.0005489 $ 0.0005489 $ 0.0005489 Lær mer om BANANATOK (BNA) pris

BANANATOK (BNA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BANANATOK (BNA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BNA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BNA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BNAs tokenomics, kan du utforske BNA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BNA Interessert i å legge til BANANATOK (BNA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BNA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BNA på MEXC nå!

BANANATOK (BNA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BNA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BNA nå!

BNA prisforutsigelse Vil du vite hvor BNA kan være på vei? Vår BNA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BNA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!