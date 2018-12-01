Blocery (BLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Blocery (BLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Blocery (BLY) Informasjon Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem. Offisiell nettside: http://blocery.io/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/open?id=1wsX-IVEqNpTUvgbsEh9R-CVBjOiNQluY Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf8aD7dFe656188A23e89da09506Adf7ad9290D5d Kjøp BLY nå!

Blocery (BLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blocery (BLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.91M $ 3.91M $ 3.91M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 975.00M $ 975.00M $ 975.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M All-time high: $ 1.50142 $ 1.50142 $ 1.50142 All-Time Low: $ 0.002898288580552685 $ 0.002898288580552685 $ 0.002898288580552685 Nåværende pris: $ 0.004007 $ 0.004007 $ 0.004007 Lær mer om Blocery (BLY) pris

Blocery (BLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blocery (BLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLYs tokenomics, kan du utforske BLY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BLY Interessert i å legge til Blocery (BLY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BLY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BLY på MEXC nå!

Blocery (BLY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BLY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BLY nå!

BLY prisforutsigelse Vil du vite hvor BLY kan være på vei? Vår BLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BLY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!