Hva er Blocery (BLY)

Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem.

Blocery er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Blocery investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk BLY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Blocery på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Blocery kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Blocery Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Blocery (BLY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Blocery (BLY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Blocery.

Sjekk Bloceryprisprognosen nå!

Blocery (BLY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Blocery (BLY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BLY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Blocery (BLY)

Leter du etter hvordan du kjøperBlocery? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Blocery på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BLY til lokale valutaer

Prøv konverting

Blocery Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Blocery, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Blocery Hvor mye er Blocery (BLY) verdt i dag? Live BLY prisen i USD er 0.00391 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BLY-til-USD-pris? $ 0.00391 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BLY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Blocery? Markedsverdien for BLY er $ 3.81M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BLY? Den sirkulerende forsyningen av BLY er 975.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBLY ? BLY oppnådde en ATH-pris på 0.676306 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BLY? BLY så en ATL-pris på 0.002898288580552685 USD . Hva er handelsvolumet til BLY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BLY er $ 52.92K USD . Vil BLY gå høyere i år? BLY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BLY prisprognosen for en mer grundig analyse.

Blocery (BLY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?