Blur (BLUR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Blur (BLUR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Blur (BLUR) Informasjon Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management. Offisiell nettside: https://blur.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x5283d291dbcf85356a21ba090e6db59121208b44

Blur (BLUR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blur (BLUR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 201.73M Total forsyning: $ 3.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.52B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 239.85M All-time high: $ 7.2338 All-Time Low: $ 0.06172254040512737 Nåværende pris: $ 0.07995

Blur (BLUR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blur (BLUR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLUR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLUR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Hvordan kjøpe BLUR Interessert i å legge til Blur (BLUR) i porteføljen din?

Blur (BLUR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BLUR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

BLUR prisforutsigelse Vil du vite hvor BLUR kan være på vei? Vår BLUR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

