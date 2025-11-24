Bluwhale Points (BLUP) tokenomics
BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.
Bluwhale Points (BLUP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Bluwhale Points (BLUP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet BLUP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange BLUP tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår BLUPs tokenomics, kan du utforske BLUP tokenets livepris!
Bluwhale Points (BLUP) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til BLUP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.
BLUP prisforutsigelse
Vil du vite hvor BLUP kan være på vei? Vår BLUP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
