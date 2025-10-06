Bluwhale Points pris i dag

Sanntids Bluwhale Points (BLUP) pris i dag er $ 0.0008, med en 8.15% endring de siste 24 timene. Nåværende BLUP til USD konverteringssats er $ 0.0008 per BLUP.

Bluwhale Points rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BLUP. I løpet av de siste 24 timene BLUP har den blitt handlet mellom $ 0.0008(laveste) og $ 0.00104 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har BLUP beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -10.32% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 388.56.

Bluwhale Points (BLUP) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 388.56$ 388.56 $ 388.56 Fullt utvannet markedsverdi $ 800.00K$ 800.00K $ 800.00K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

