BlueMove (BLUEMOVE) Informasjon BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers. Offisiell nettside: https://bluemove.net/ Teknisk dokument: https://docs.bluemove.net/docs/welcome-to-bluemove Blokkutforsker: https://aptoscan.com/coin/0x27fafcc4e39daac97556af8a803dbb52bcb03f0821898dc845ac54225b9793eb::move_coin::MoveCoin Kjøp BLUEMOVE nå!

BlueMove (BLUEMOVE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BlueMove (BLUEMOVE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 642.06K $ 642.06K $ 642.06K Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 217.50M $ 217.50M $ 217.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 885.60K $ 885.60K $ 885.60K All-time high: $ 0.1889 $ 0.1889 $ 0.1889 All-Time Low: $ 0.002613992962751574 $ 0.002613992962751574 $ 0.002613992962751574 Nåværende pris: $ 0.002952 $ 0.002952 $ 0.002952 Lær mer om BlueMove (BLUEMOVE) pris

BlueMove (BLUEMOVE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BlueMove (BLUEMOVE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLUEMOVE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLUEMOVE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLUEMOVEs tokenomics, kan du utforske BLUEMOVE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BLUEMOVE Interessert i å legge til BlueMove (BLUEMOVE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BLUEMOVE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BLUEMOVE på MEXC nå!

BlueMove (BLUEMOVE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BLUEMOVE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BLUEMOVE nå!

BLUEMOVE prisforutsigelse Vil du vite hvor BLUEMOVE kan være på vei? Vår BLUEMOVE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BLUEMOVE tokenets prisforutsigelse nå!

