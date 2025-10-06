Blubird pris i dag

Sanntids Blubird (BLU) pris i dag er $ 0.02074, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BLU til USD konverteringssats er $ 0.02074 per BLU.

Blubird rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BLU. I løpet av de siste 24 timene BLU har den blitt handlet mellom $ 0.02074(laveste) og $ 0.02074 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har BLU beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -2.63% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 27.27.

Blubird (BLU) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 27.27$ 27.27 $ 27.27 Fullt utvannet markedsverdi $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Blubird er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 27.27. Den sirkulerende forsyningen på BLU er --, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.07M.