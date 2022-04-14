Bit Ultra (BLT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bit Ultra (BLT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bit Ultra (BLT) Informasjon Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization. Offisiell nettside: https://bit-ultra.com/ Teknisk dokument: https://jumpshare.com/v/vKdP4hUWYsO2s9zNRrRy Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xB95462682257e272E7D32c4214A3197a3B7cCf5e Kjøp BLT nå!

Bit Ultra (BLT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bit Ultra (BLT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.87M $ 4.87M $ 4.87M All-time high: $ 0.094735 $ 0.094735 $ 0.094735 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.002319 $ 0.002319 $ 0.002319 Lær mer om Bit Ultra (BLT) pris

Bit Ultra (BLT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bit Ultra (BLT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLTs tokenomics, kan du utforske BLT tokenets livepris!

