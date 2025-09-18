Dagens Bit Ultra livepris er 0.00255 USD. Spor prisoppdateringer for BLT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BLT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bit Ultra livepris er 0.00255 USD. Spor prisoppdateringer for BLT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BLT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bit Ultra Logo

Bit Ultra Pris(BLT)

1 BLT til USD livepris:

$0.002546
-4.53%1D
USD
Bit Ultra (BLT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:50:04 (UTC+8)

Bit Ultra (BLT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.002447
24 timer lav
$ 0.003171
24 timer høy

$ 0.002447
$ 0.003171
--
--
+1.31%

-4.53%

-58.57%

-58.57%

Bit Ultra (BLT) sanntidsprisen er $ 0.00255. I løpet av de siste 24 timene har BLT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002447 og et toppnivå på $ 0.003171, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLT er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLT endret seg med +1.31% i løpet av den siste timen, -4.53% over 24 timer og -58.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bit Ultra (BLT) Markedsinformasjon

--
$ 51.37K
$ 5.36M
--
2,100,000,000
BSC

Nåværende markedsverdi på Bit Ultra er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 51.37K. Den sirkulerende forsyningen på BLT er --, med en total tilgang på 2100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.36M.

Bit Ultra (BLT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Bit Ultra for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00012081-4.53%
30 dager$ -0.019166-88.26%
60 dager$ -0.03745-93.63%
90 dager$ -0.03745-93.63%
Bit Ultra Prisendring i dag

I dag registrerte BLT en endring på $ -0.00012081 (-4.53%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Bit Ultra 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.019166 (-88.26%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Bit Ultra 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BLT en endring på $ -0.03745 (-93.63%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Bit Ultra 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.03745-93.63% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Bit Ultra (BLT)?

Sjekk ut Bit Ultra Prishistorikk-siden nå.

Hva er Bit Ultra (BLT)

Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization.

Bit Ultra er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bit Ultra investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BLT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Bit Ultra på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bit Ultra kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bit Ultra Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bit Ultra (BLT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bit Ultra (BLT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bit Ultra.

Sjekk Bit Ultraprisprognosen nå!

Bit Ultra (BLT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bit Ultra (BLT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BLT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bit Ultra (BLT)

Leter du etter hvordan du kjøperBit Ultra? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bit Ultra på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BLT til lokale valutaer

1 Bit Ultra(BLT) til VND
67.10325
1 Bit Ultra(BLT) til AUD
A$0.0038505
1 Bit Ultra(BLT) til GBP
0.001887
1 Bit Ultra(BLT) til EUR
0.0021675
1 Bit Ultra(BLT) til USD
$0.00255
1 Bit Ultra(BLT) til MYR
RM0.01071
1 Bit Ultra(BLT) til TRY
0.1054935
1 Bit Ultra(BLT) til JPY
¥0.37485
1 Bit Ultra(BLT) til ARS
ARS$3.761046
1 Bit Ultra(BLT) til RUB
0.212925
1 Bit Ultra(BLT) til INR
0.2246295
1 Bit Ultra(BLT) til IDR
Rp42.499983
1 Bit Ultra(BLT) til KRW
3.561432
1 Bit Ultra(BLT) til PHP
0.145197
1 Bit Ultra(BLT) til EGP
￡E.0.122808
1 Bit Ultra(BLT) til BRL
R$0.013566
1 Bit Ultra(BLT) til CAD
C$0.0034935
1 Bit Ultra(BLT) til BDT
0.310692
1 Bit Ultra(BLT) til NGN
3.81735
1 Bit Ultra(BLT) til COP
$9.9609375
1 Bit Ultra(BLT) til ZAR
R.0.044217
1 Bit Ultra(BLT) til UAH
0.105366
1 Bit Ultra(BLT) til TZS
T.Sh.6.311862
1 Bit Ultra(BLT) til VES
Bs0.41565
1 Bit Ultra(BLT) til CLP
$2.43525
1 Bit Ultra(BLT) til PKR
Rs0.723792
1 Bit Ultra(BLT) til KZT
1.3821
1 Bit Ultra(BLT) til THB
฿0.0812175
1 Bit Ultra(BLT) til TWD
NT$0.0770865
1 Bit Ultra(BLT) til AED
د.إ0.0093585
1 Bit Ultra(BLT) til CHF
Fr0.0020145
1 Bit Ultra(BLT) til HKD
HK$0.0198135
1 Bit Ultra(BLT) til AMD
֏0.977007
1 Bit Ultra(BLT) til MAD
.د.م0.0230265
1 Bit Ultra(BLT) til MXN
$0.04692
1 Bit Ultra(BLT) til SAR
ريال0.0095625
1 Bit Ultra(BLT) til ETB
Br0.3661035
1 Bit Ultra(BLT) til KES
KSh0.3296895
1 Bit Ultra(BLT) til JOD
د.أ0.00180795
1 Bit Ultra(BLT) til PLN
0.009231
1 Bit Ultra(BLT) til RON
лв0.011016
1 Bit Ultra(BLT) til SEK
kr0.0239955
1 Bit Ultra(BLT) til BGN
лв0.004233
1 Bit Ultra(BLT) til HUF
Ft0.847722
1 Bit Ultra(BLT) til CZK
0.0527085
1 Bit Ultra(BLT) til KWD
د.ك0.00077775
1 Bit Ultra(BLT) til ILS
0.0084915
1 Bit Ultra(BLT) til BOB
Bs0.0176205
1 Bit Ultra(BLT) til AZN
0.004335
1 Bit Ultra(BLT) til TJS
SM0.0238935
1 Bit Ultra(BLT) til GEL
0.006885
1 Bit Ultra(BLT) til AOA
Kz2.3245035
1 Bit Ultra(BLT) til BHD
.د.ب0.00096135
1 Bit Ultra(BLT) til BMD
$0.00255
1 Bit Ultra(BLT) til DKK
kr0.0161925
1 Bit Ultra(BLT) til HNL
L0.0668355
1 Bit Ultra(BLT) til MUR
0.115617
1 Bit Ultra(BLT) til NAD
$0.0442935
1 Bit Ultra(BLT) til NOK
kr0.025347
1 Bit Ultra(BLT) til NZD
$0.004335
1 Bit Ultra(BLT) til PAB
B/.0.00255
1 Bit Ultra(BLT) til PGK
K0.010659
1 Bit Ultra(BLT) til QAR
ر.ق0.009282
1 Bit Ultra(BLT) til RSD
дин.0.2543625
1 Bit Ultra(BLT) til UZS
soʻm31.4814585
1 Bit Ultra(BLT) til ALL
L0.210273
1 Bit Ultra(BLT) til ANG
ƒ0.0045645
1 Bit Ultra(BLT) til AWG
ƒ0.00459
1 Bit Ultra(BLT) til BBD
$0.0051
1 Bit Ultra(BLT) til BAM
KM0.004233
1 Bit Ultra(BLT) til BIF
Fr7.61175
1 Bit Ultra(BLT) til BND
$0.003264
1 Bit Ultra(BLT) til BSD
$0.00255
1 Bit Ultra(BLT) til JMD
$0.4090455
1 Bit Ultra(BLT) til KHR
10.2822375
1 Bit Ultra(BLT) til KMF
Fr1.0659
1 Bit Ultra(BLT) til LAK
55.4347815
1 Bit Ultra(BLT) til LKR
Rs0.7720125
1 Bit Ultra(BLT) til MDL
L0.0423555
1 Bit Ultra(BLT) til MGA
Ar11.2831635
1 Bit Ultra(BLT) til MOP
P0.0204255
1 Bit Ultra(BLT) til MVR
0.039015
1 Bit Ultra(BLT) til MWK
MK4.4270805
1 Bit Ultra(BLT) til MZN
MT0.162945
1 Bit Ultra(BLT) til NPR
Rs0.359346
1 Bit Ultra(BLT) til PYG
18.2121
1 Bit Ultra(BLT) til RWF
Fr3.69495
1 Bit Ultra(BLT) til SBD
$0.02091
1 Bit Ultra(BLT) til SCR
0.0365415
1 Bit Ultra(BLT) til SRD
$0.0971295
1 Bit Ultra(BLT) til SVC
$0.022338
1 Bit Ultra(BLT) til SZL
L0.0442425
1 Bit Ultra(BLT) til TMT
m0.008925
1 Bit Ultra(BLT) til TND
د.ت0.00742815
1 Bit Ultra(BLT) til TTD
$0.0172635
1 Bit Ultra(BLT) til UGX
Sh8.9454
1 Bit Ultra(BLT) til XAF
Fr1.4229
1 Bit Ultra(BLT) til XCD
$0.006885
1 Bit Ultra(BLT) til XOF
Fr1.4229
1 Bit Ultra(BLT) til XPF
Fr0.25755
1 Bit Ultra(BLT) til BWP
P0.033966
1 Bit Ultra(BLT) til BZD
$0.0051255
1 Bit Ultra(BLT) til CVE
$0.2393685
1 Bit Ultra(BLT) til DJF
Fr0.45135
1 Bit Ultra(BLT) til DOP
$0.158151
1 Bit Ultra(BLT) til DZD
د.ج0.330429
1 Bit Ultra(BLT) til FJD
$0.0057375
1 Bit Ultra(BLT) til GNF
Fr22.17225
1 Bit Ultra(BLT) til GTQ
Q0.019533
1 Bit Ultra(BLT) til GYD
$0.534123
1 Bit Ultra(BLT) til ISK
kr0.30855

Bit Ultra Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bit Ultra, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Bit Ultra nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Bit Ultra

Hvor mye er Bit Ultra (BLT) verdt i dag?
Live BLT prisen i USD er 0.00255 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BLT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BLT til USD er $ 0.00255. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bit Ultra?
Markedsverdien for BLT er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BLT?
Den sirkulerende forsyningen av BLT er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBLT ?
BLT oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BLT?
BLT så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til BLT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BLT er $ 51.37K USD.
Vil BLT gå høyere i år?
BLT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BLT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Bit Ultra (BLT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

