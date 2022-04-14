Blockasset (BLOCKASSET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Blockasset (BLOCKASSET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Blockasset (BLOCKASSET) Informasjon Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks. Offisiell nettside: https://blockasset.co/ Teknisk dokument: https://blockasset.gitbook.io/whitepaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/NFTUkR4u7wKxy9QLaX2TGvd9oZSWoMo4jqSJqdMb7Nk Kjøp BLOCKASSET nå!

Blockasset (BLOCKASSET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blockasset (BLOCKASSET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Total forsyning: $ 312.24M $ 312.24M $ 312.24M Sirkulerende forsyning: $ 312.24M $ 312.24M $ 312.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M All-time high: $ 0.2475 $ 0.2475 $ 0.2475 All-Time Low: $ 0.005169340350502808 $ 0.005169340350502808 $ 0.005169340350502808 Nåværende pris: $ 0.0054 $ 0.0054 $ 0.0054 Lær mer om Blockasset (BLOCKASSET) pris

Blockasset (BLOCKASSET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blockasset (BLOCKASSET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLOCKASSET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLOCKASSET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLOCKASSETs tokenomics, kan du utforske BLOCKASSET tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BLOCKASSET Interessert i å legge til Blockasset (BLOCKASSET) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BLOCKASSET, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BLOCKASSET på MEXC nå!

Blockasset (BLOCKASSET) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BLOCKASSET hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BLOCKASSET nå!

BLOCKASSET prisforutsigelse Vil du vite hvor BLOCKASSET kan være på vei? Vår BLOCKASSET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BLOCKASSET tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!