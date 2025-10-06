BLACKHOLE pris i dag

Sanntids BLACKHOLE (BLACK) pris i dag er $ 0.05439, med en 2.64% endring de siste 24 timene. Nåværende BLACK til USD konverteringssats er $ 0.05439 per BLACK.

BLACKHOLE rangerer for tiden som #3775 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 BLACK. I løpet av de siste 24 timene BLACK har den blitt handlet mellom $ 0.04845(laveste) og $ 0.06614 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.542695123942573, mens tidenes laveste notering var $ 0.04958396066404331.

Kortsiktig har BLACK beveget seg +0.61% i løpet av den siste timen og -11.90% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.77K.

BLACKHOLE (BLACK) Markedsinformasjon

Rangering No.3775 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 55.77K$ 55.77K $ 55.77K Fullt utvannet markedsverdi $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 114,083,333 114,083,333 114,083,333 Offentlig blokkjede AVAX_CCHAIN

