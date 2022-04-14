Bitboard (BITBOARD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bitboard (BITBOARD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bitboard (BITBOARD) Informasjon BITBOARD is a space for stars and fans, and a platform that connects to online star spaces around the world where various services already exist. Offisiell nettside: https://bitboard.top/ Teknisk dokument: https://ktoss-organization.gitbook.io/bitboards-whitepaper Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x4f7cc8ef14f3dc76ee2fb60028749e1b61cea162 Kjøp BITBOARD nå!

Bitboard (BITBOARD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitboard (BITBOARD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.22M $ 14.22M $ 14.22M Total forsyning: $ 8.10B $ 8.10B $ 8.10B Sirkulerende forsyning: $ 4.41B $ 4.41B $ 4.41B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.14M $ 26.14M $ 26.14M All-time high: $ 0.2493 $ 0.2493 $ 0.2493 All-Time Low: $ 0.000066883793567678 $ 0.000066883793567678 $ 0.000066883793567678 Nåværende pris: $ 0.0032276 $ 0.0032276 $ 0.0032276 Lær mer om Bitboard (BITBOARD) pris

Bitboard (BITBOARD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitboard (BITBOARD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BITBOARD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BITBOARD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BITBOARDs tokenomics, kan du utforske BITBOARD tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BITBOARD Interessert i å legge til Bitboard (BITBOARD) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BITBOARD, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BITBOARD på MEXC nå!

Bitboard (BITBOARD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BITBOARD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BITBOARD nå!

BITBOARD prisforutsigelse Vil du vite hvor BITBOARD kan være på vei? Vår BITBOARD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BITBOARD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!