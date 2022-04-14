BIT1 (BIT1) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BIT1 (BIT1), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BIT1 (BIT1) Informasjon Biconomy Exchange Token (BIT) - is the native token of the cryptocurrency exchange Biconomy.com. The reason for the creation of the BIT token was the desire to increase the involvement of people in using the exchange, to give the international community of the exchange the right to freely participate in the life of the exchange and its activities, and to receive bonuses for this. Offisiell nettside: https://www.biconomy.com/ Teknisk dokument: https://biconomy.com/whitepaper/english.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xc864019047b864b6ab609a968ae2725dfaee808a Kjøp BIT1 nå!

BIT1 (BIT1) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BIT1 (BIT1), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 635.17B $ 635.17B $ 635.17B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.93M $ 11.93M $ 11.93M All-time high: $ 0.0000271 $ 0.0000271 $ 0.0000271 All-Time Low: $ 0.00000066 $ 0.00000066 $ 0.00000066 Nåværende pris: $ 0.000011934 $ 0.000011934 $ 0.000011934 Lær mer om BIT1 (BIT1) pris

BIT1 (BIT1) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BIT1 (BIT1) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIT1 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIT1 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIT1s tokenomics, kan du utforske BIT1 tokenets livepris!

BIT1 (BIT1) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BIT1 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BIT1 nå!

