Biometric Financial (BIOFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Biometric Financial (BIOFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Biometric Financial (BIOFI) Informasjon The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters. Offisiell nettside: https://biometricfinancial.org/home/ Teknisk dokument: https://biometricfinancial.org/paper/BioFi%20Whitepaper%2003-13-2023.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x11A31b833d43853f8869C9EEc17F60e3B4d2a753 Kjøp BIOFI nå!

Biometric Financial (BIOFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Biometric Financial (BIOFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 837.27K $ 837.27K $ 837.27K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.91B $ 3.91B $ 3.91B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M All-time high: $ 0.031 $ 0.031 $ 0.031 All-Time Low: $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 Nåværende pris: $ 0.0002139 $ 0.0002139 $ 0.0002139 Lær mer om Biometric Financial (BIOFI) pris

Biometric Financial (BIOFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Biometric Financial (BIOFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIOFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIOFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIOFIs tokenomics, kan du utforske BIOFI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BIOFI Interessert i å legge til Biometric Financial (BIOFI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BIOFI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BIOFI på MEXC nå!

Biometric Financial (BIOFI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BIOFI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BIOFI nå!

BIOFI prisforutsigelse Vil du vite hvor BIOFI kan være på vei? Vår BIOFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BIOFI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!