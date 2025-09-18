Dagens Biometric Financial livepris er 0.0002208 USD. Spor prisoppdateringer for BIOFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BIOFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Biometric Financial livepris er 0.0002208 USD. Spor prisoppdateringer for BIOFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BIOFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BIOFI

BIOFI Prisinformasjon

BIOFI teknisk dokument

BIOFI Offisiell nettside

BIOFI tokenomics

BIOFI Prisprognose

BIOFI-historikk

BIOFI Kjøpeguide

BIOFI-til-fiat-valutakonverter

BIOFI Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Biometric Financial Logo

Biometric Financial Pris(BIOFI)

1 BIOFI til USD livepris:

$0.0002208
$0.0002208$0.0002208
+3.08%1D
USD
Biometric Financial (BIOFI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:34:52 (UTC+8)

Biometric Financial (BIOFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0002014
$ 0.0002014$ 0.0002014
24 timer lav
$ 0.0002389
$ 0.0002389$ 0.0002389
24 timer høy

$ 0.0002014
$ 0.0002014$ 0.0002014

$ 0.0002389
$ 0.0002389$ 0.0002389

$ 0.030337844902959543
$ 0.030337844902959543$ 0.030337844902959543

$ 0.000068186806932818
$ 0.000068186806932818$ 0.000068186806932818

-2.26%

+3.08%

+7.02%

+7.02%

Biometric Financial (BIOFI) sanntidsprisen er $ 0.0002208. I løpet av de siste 24 timene har BIOFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0002014 og et toppnivå på $ 0.0002389, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIOFI er $ 0.030337844902959543, mens den rekordlave prisen er $ 0.000068186806932818.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIOFI endret seg med -2.26% i løpet av den siste timen, +3.08% over 24 timer og +7.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Biometric Financial (BIOFI) Markedsinformasjon

No.2310

$ 864.28K
$ 864.28K$ 864.28K

$ 61.72K
$ 61.72K$ 61.72K

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

3.91B
3.91B 3.91B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

39.14%

BSC

Nåværende markedsverdi på Biometric Financial er $ 864.28K, med et 24-timers handelsvolum på $ 61.72K. Den sirkulerende forsyningen på BIOFI er 3.91B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.21M.

Biometric Financial (BIOFI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Biometric Financial for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000006597+3.08%
30 dager$ +0.0000163+7.97%
60 dager$ +0.0000817+58.73%
90 dager$ +0.0000838+61.16%
Biometric Financial Prisendring i dag

I dag registrerte BIOFI en endring på $ +0.000006597 (+3.08%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Biometric Financial 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0000163 (+7.97%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Biometric Financial 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BIOFI en endring på $ +0.0000817 (+58.73%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Biometric Financial 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000838+61.16% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Biometric Financial (BIOFI)?

Sjekk ut Biometric Financial Prishistorikk-siden nå.

Hva er Biometric Financial (BIOFI)

The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.

Biometric Financial er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Biometric Financial investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BIOFI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Biometric Financial på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Biometric Financial kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Biometric Financial Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Biometric Financial (BIOFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Biometric Financial (BIOFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Biometric Financial.

Sjekk Biometric Financialprisprognosen nå!

Biometric Financial (BIOFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Biometric Financial (BIOFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BIOFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Biometric Financial (BIOFI)

Leter du etter hvordan du kjøperBiometric Financial? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Biometric Financial på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BIOFI til lokale valutaer

1 Biometric Financial(BIOFI) til VND
5.810352
1 Biometric Financial(BIOFI) til AUD
A$0.000333408
1 Biometric Financial(BIOFI) til GBP
0.000163392
1 Biometric Financial(BIOFI) til EUR
0.00018768
1 Biometric Financial(BIOFI) til USD
$0.0002208
1 Biometric Financial(BIOFI) til MYR
RM0.00092736
1 Biometric Financial(BIOFI) til TRY
0.009136704
1 Biometric Financial(BIOFI) til JPY
¥0.0324576
1 Biometric Financial(BIOFI) til ARS
ARS$0.325662336
1 Biometric Financial(BIOFI) til RUB
0.0184368
1 Biometric Financial(BIOFI) til INR
0.019450272
1 Biometric Financial(BIOFI) til IDR
Rp3.679998528
1 Biometric Financial(BIOFI) til KRW
0.308378112
1 Biometric Financial(BIOFI) til PHP
0.012592224
1 Biometric Financial(BIOFI) til EGP
￡E.0.010635936
1 Biometric Financial(BIOFI) til BRL
R$0.001174656
1 Biometric Financial(BIOFI) til CAD
C$0.000302496
1 Biometric Financial(BIOFI) til BDT
0.026880192
1 Biometric Financial(BIOFI) til NGN
0.330043008
1 Biometric Financial(BIOFI) til COP
$0.8625
1 Biometric Financial(BIOFI) til ZAR
R.0.003824256
1 Biometric Financial(BIOFI) til UAH
0.009123456
1 Biometric Financial(BIOFI) til TZS
T.Sh.0.546532992
1 Biometric Financial(BIOFI) til VES
Bs0.0359904
1 Biometric Financial(BIOFI) til CLP
$0.210864
1 Biometric Financial(BIOFI) til PKR
Rs0.062671872
1 Biometric Financial(BIOFI) til KZT
0.119543328
1 Biometric Financial(BIOFI) til THB
฿0.007023648
1 Biometric Financial(BIOFI) til TWD
NT$0.006672576
1 Biometric Financial(BIOFI) til AED
د.إ0.000810336
1 Biometric Financial(BIOFI) til CHF
Fr0.000174432
1 Biometric Financial(BIOFI) til HKD
HK$0.001715616
1 Biometric Financial(BIOFI) til AMD
֏0.08450016
1 Biometric Financial(BIOFI) til MAD
.د.م0.001991616
1 Biometric Financial(BIOFI) til MXN
$0.00406272
1 Biometric Financial(BIOFI) til SAR
ريال0.000828
1 Biometric Financial(BIOFI) til ETB
Br0.031700256
1 Biometric Financial(BIOFI) til KES
KSh0.028522944
1 Biometric Financial(BIOFI) til JOD
د.أ0.0001565472
1 Biometric Financial(BIOFI) til PLN
0.000799296
1 Biometric Financial(BIOFI) til RON
лв0.000951648
1 Biometric Financial(BIOFI) til SEK
kr0.002077728
1 Biometric Financial(BIOFI) til BGN
лв0.000366528
1 Biometric Financial(BIOFI) til HUF
Ft0.073378464
1 Biometric Financial(BIOFI) til CZK
0.004563936
1 Biometric Financial(BIOFI) til KWD
د.ك0.000067344
1 Biometric Financial(BIOFI) til ILS
0.000735264
1 Biometric Financial(BIOFI) til BOB
Bs0.001525728
1 Biometric Financial(BIOFI) til AZN
0.00037536
1 Biometric Financial(BIOFI) til TJS
SM0.002066688
1 Biometric Financial(BIOFI) til GEL
0.00059616
1 Biometric Financial(BIOFI) til AOA
Kz0.201274656
1 Biometric Financial(BIOFI) til BHD
.د.ب0.0000832416
1 Biometric Financial(BIOFI) til BMD
$0.0002208
1 Biometric Financial(BIOFI) til DKK
kr0.00140208
1 Biometric Financial(BIOFI) til HNL
L0.005787168
1 Biometric Financial(BIOFI) til MUR
0.010011072
1 Biometric Financial(BIOFI) til NAD
$0.00383088
1 Biometric Financial(BIOFI) til NOK
kr0.002194752
1 Biometric Financial(BIOFI) til NZD
$0.00037536
1 Biometric Financial(BIOFI) til PAB
B/.0.0002208
1 Biometric Financial(BIOFI) til PGK
K0.000922944
1 Biometric Financial(BIOFI) til QAR
ر.ق0.000801504
1 Biometric Financial(BIOFI) til RSD
дин.0.022018176
1 Biometric Financial(BIOFI) til UZS
soʻm2.725923936
1 Biometric Financial(BIOFI) til ALL
L0.018207168
1 Biometric Financial(BIOFI) til ANG
ƒ0.000395232
1 Biometric Financial(BIOFI) til AWG
ƒ0.00039744
1 Biometric Financial(BIOFI) til BBD
$0.0004416
1 Biometric Financial(BIOFI) til BAM
KM0.000366528
1 Biometric Financial(BIOFI) til BIF
Fr0.659088
1 Biometric Financial(BIOFI) til BND
$0.000282624
1 Biometric Financial(BIOFI) til BSD
$0.0002208
1 Biometric Financial(BIOFI) til JMD
$0.035418528
1 Biometric Financial(BIOFI) til KHR
0.886746048
1 Biometric Financial(BIOFI) til KMF
Fr0.0922944
1 Biometric Financial(BIOFI) til LAK
4.799999904
1 Biometric Financial(BIOFI) til LKR
Rs0.066787584
1 Biometric Financial(BIOFI) til MDL
L0.0036432
1 Biometric Financial(BIOFI) til MGA
Ar0.976989216
1 Biometric Financial(BIOFI) til MOP
P0.001768608
1 Biometric Financial(BIOFI) til MVR
0.00337824
1 Biometric Financial(BIOFI) til MWK
MK0.383333088
1 Biometric Financial(BIOFI) til MZN
MT0.01410912
1 Biometric Financial(BIOFI) til NPR
Rs0.031115136
1 Biometric Financial(BIOFI) til PYG
1.5769536
1 Biometric Financial(BIOFI) til RWF
Fr0.3199392
1 Biometric Financial(BIOFI) til SBD
$0.00181056
1 Biometric Financial(BIOFI) til SCR
0.003164064
1 Biometric Financial(BIOFI) til SRD
$0.008410272
1 Biometric Financial(BIOFI) til SVC
$0.001932
1 Biometric Financial(BIOFI) til SZL
L0.00383088
1 Biometric Financial(BIOFI) til TMT
m0.0007728
1 Biometric Financial(BIOFI) til TND
د.ت0.000642528
1 Biometric Financial(BIOFI) til TTD
$0.001494816
1 Biometric Financial(BIOFI) til UGX
Sh0.7745664
1 Biometric Financial(BIOFI) til XAF
Fr0.1232064
1 Biometric Financial(BIOFI) til XCD
$0.00059616
1 Biometric Financial(BIOFI) til XOF
Fr0.1232064
1 Biometric Financial(BIOFI) til XPF
Fr0.0223008
1 Biometric Financial(BIOFI) til BWP
P0.002941056
1 Biometric Financial(BIOFI) til BZD
$0.000443808
1 Biometric Financial(BIOFI) til CVE
$0.020706624
1 Biometric Financial(BIOFI) til DJF
Fr0.0390816
1 Biometric Financial(BIOFI) til DOP
$0.013694016
1 Biometric Financial(BIOFI) til DZD
د.ج0.02860464
1 Biometric Financial(BIOFI) til FJD
$0.0004968
1 Biometric Financial(BIOFI) til GNF
Fr1.919856
1 Biometric Financial(BIOFI) til GTQ
Q0.001691328
1 Biometric Financial(BIOFI) til GYD
$0.046211232
1 Biometric Financial(BIOFI) til ISK
kr0.0267168

Biometric Financial Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Biometric Financial, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Biometric Financial nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Biometric Financial

Hvor mye er Biometric Financial (BIOFI) verdt i dag?
Live BIOFI prisen i USD er 0.0002208 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BIOFI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BIOFI til USD er $ 0.0002208. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Biometric Financial?
Markedsverdien for BIOFI er $ 864.28K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BIOFI?
Den sirkulerende forsyningen av BIOFI er 3.91B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBIOFI ?
BIOFI oppnådde en ATH-pris på 0.030337844902959543 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BIOFI?
BIOFI så en ATL-pris på 0.000068186806932818 USD.
Hva er handelsvolumet til BIOFI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BIOFI er $ 61.72K USD.
Vil BIOFI gå høyere i år?
BIOFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BIOFI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:34:52 (UTC+8)

Biometric Financial (BIOFI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BIOFI-til-USD-kalkulator

Beløp

BIOFI
BIOFI
USD
USD

1 BIOFI = 0.0002208 USD

Handle BIOFI

BIOFIUSDT
$0.0002208
$0.0002208$0.0002208
+2.98%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker