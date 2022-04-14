Big Time (BIGTIME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Big Time (BIGTIME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Big Time (BIGTIME) Informasjon Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items. Offisiell nettside: https://bigtime.gg/ Teknisk dokument: https://wiki.bigtime.gg/big-time-getting-started/welcome-to-big-time-wiki Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x64Bc2cA1Be492bE7185FAA2c8835d9b824c8a194 Kjøp BIGTIME nå!

Big Time (BIGTIME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Big Time (BIGTIME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 104.97M $ 104.97M $ 104.97M Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.01B $ 2.01B $ 2.01B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 260.70M $ 260.70M $ 260.70M All-time high: $ 0.99717 $ 0.99717 $ 0.99717 All-Time Low: $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 Nåværende pris: $ 0.05214 $ 0.05214 $ 0.05214 Lær mer om Big Time (BIGTIME) pris

Big Time (BIGTIME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Big Time (BIGTIME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIGTIME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIGTIME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIGTIMEs tokenomics, kan du utforske BIGTIME tokenets livepris!

Big Time (BIGTIME) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BIGTIME hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BIGTIME nå!

BIGTIME prisforutsigelse Vil du vite hvor BIGTIME kan være på vei? Vår BIGTIME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BIGTIME tokenets prisforutsigelse nå!

