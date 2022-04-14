bonkwifhat (BIF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i bonkwifhat (BIF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

bonkwifhat (BIF) Informasjon bonkwifhat s the ultimate fusion of the two best memes coins on the Solana blockchain! Both of them have crazy market caps and garner all the attention, so just do the math: bonkwifhat is set to join them at the top! Offisiell nettside: https://bonkwifhat.lol/ Teknisk dokument: https://www.bonkwifhat.lol/road-map Blokkutforsker: https://solscan.io/token/BgQ2Tj4y4YQume4guQrkK8RWB8oRQtHYtAta1tXubL1G Kjøp BIF nå!

bonkwifhat (BIF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for bonkwifhat (BIF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 200.30K $ 200.30K $ 200.30K All-time high: $ 0.014 $ 0.014 $ 0.014 All-Time Low: $ 0.00003965375665716 $ 0.00003965375665716 $ 0.00003965375665716 Nåværende pris: $ 0.0002003 $ 0.0002003 $ 0.0002003 Lær mer om bonkwifhat (BIF) pris

bonkwifhat (BIF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak bonkwifhat (BIF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIFs tokenomics, kan du utforske BIF tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BIF Interessert i å legge til bonkwifhat (BIF) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BIF, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BIF på MEXC nå!

bonkwifhat (BIF) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BIF hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

BIF prisforutsigelse Vil du vite hvor BIF kan være på vei? Vår BIF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

