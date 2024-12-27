Bitget Token (BGB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bitget Token (BGB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bitget Token (BGB) Informasjon Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool. Offisiell nettside: https://www.bitget.com/ Teknisk dokument: https://img.bitgetimg.com/multiLang/events/BGB-whitepaper-en-20241227.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x54D2252757e1672EEaD234D27B1270728fF90581 Kjøp BGB nå!

Bitget Token (BGB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitget Token (BGB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.58B $ 3.58B $ 3.58B Total forsyning: $ 919.99M $ 919.99M $ 919.99M Sirkulerende forsyning: $ 696.29M $ 696.29M $ 696.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.27B $ 10.27B $ 10.27B All-time high: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 All-Time Low: $ 0.05835925 $ 0.05835925 $ 0.05835925 Nåværende pris: $ 5.13681 $ 5.13681 $ 5.13681 Lær mer om Bitget Token (BGB) pris

Bitget Token (BGB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitget Token (BGB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BGB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BGB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BGBs tokenomics, kan du utforske BGB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BGB Interessert i å legge til Bitget Token (BGB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BGB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BGB på MEXC nå!

Bitget Token (BGB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BGB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BGB nå!

BGB prisforutsigelse Vil du vite hvor BGB kan være på vei? Vår BGB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BGB tokenets prisforutsigelse nå!

