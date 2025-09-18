Dagens Bitget Token livepris er 5.11415 USD. Spor prisoppdateringer for BGB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BGB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bitget Token livepris er 5.11415 USD. Spor prisoppdateringer for BGB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BGB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BGB

BGB Prisinformasjon

BGB teknisk dokument

BGB Offisiell nettside

BGB tokenomics

BGB Prisprognose

BGB-historikk

BGB Kjøpeguide

BGB-til-fiat-valutakonverter

BGB Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Bitget Token Logo

Bitget Token Pris(BGB)

1 BGB til USD livepris:

$5.1142
$5.1142$5.1142
-0.22%1D
USD
Bitget Token (BGB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:20:04 (UTC+8)

Bitget Token (BGB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 5.0659
$ 5.0659$ 5.0659
24 timer lav
$ 5.39233
$ 5.39233$ 5.39233
24 timer høy

$ 5.0659
$ 5.0659$ 5.0659

$ 5.39233
$ 5.39233$ 5.39233

$ 8.48508718732009
$ 8.48508718732009$ 8.48508718732009

$ 0.05835925
$ 0.05835925$ 0.05835925

-0.34%

-0.22%

+3.70%

+3.70%

Bitget Token (BGB) sanntidsprisen er $ 5.11415. I løpet av de siste 24 timene har BGB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5.0659 og et toppnivå på $ 5.39233, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BGB er $ 8.48508718732009, mens den rekordlave prisen er $ 0.05835925.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BGB endret seg med -0.34% i løpet av den siste timen, -0.22% over 24 timer og +3.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitget Token (BGB) Markedsinformasjon

No.35

$ 3.56B
$ 3.56B$ 3.56B

$ 690.49K
$ 690.49K$ 690.49K

$ 10.23B
$ 10.23B$ 10.23B

696.25M
696.25M 696.25M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

919,992,035.9787906
919,992,035.9787906 919,992,035.9787906

34.81%

0.09%

ETH

Nåværende markedsverdi på Bitget Token er $ 3.56B, med et 24-timers handelsvolum på $ 690.49K. Den sirkulerende forsyningen på BGB er 696.25M, med en total tilgang på 919992035.9787906. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.23B.

Bitget Token (BGB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Bitget Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.011276-0.22%
30 dager$ +0.52057+11.33%
60 dager$ +0.19489+3.96%
90 dager$ +0.852+19.98%
Bitget Token Prisendring i dag

I dag registrerte BGB en endring på $ -0.011276 (-0.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Bitget Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.52057 (+11.33%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Bitget Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BGB en endring på $ +0.19489 (+3.96%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Bitget Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.852+19.98% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Bitget Token (BGB)?

Sjekk ut Bitget Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Bitget Token (BGB)

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Bitget Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bitget Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BGB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Bitget Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bitget Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bitget Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bitget Token (BGB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bitget Token (BGB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bitget Token.

Sjekk Bitget Tokenprisprognosen nå!

Bitget Token (BGB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bitget Token (BGB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BGB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bitget Token (BGB)

Leter du etter hvordan du kjøperBitget Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bitget Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BGB til lokale valutaer

1 Bitget Token(BGB) til VND
134,578.85725
1 Bitget Token(BGB) til AUD
A$7.7223665
1 Bitget Token(BGB) til GBP
3.784471
1 Bitget Token(BGB) til EUR
4.3470275
1 Bitget Token(BGB) til USD
$5.11415
1 Bitget Token(BGB) til MYR
RM21.47943
1 Bitget Token(BGB) til TRY
211.5723855
1 Bitget Token(BGB) til JPY
¥751.78005
1 Bitget Token(BGB) til ARS
ARS$7,542.962118
1 Bitget Token(BGB) til RUB
426.9803835
1 Bitget Token(BGB) til INR
450.5054735
1 Bitget Token(BGB) til IDR
Rp85,235.799239
1 Bitget Token(BGB) til KRW
7,142.626456
1 Bitget Token(BGB) til PHP
291.7622575
1 Bitget Token(BGB) til EGP
￡E.246.297464
1 Bitget Token(BGB) til BRL
R$27.207278
1 Bitget Token(BGB) til CAD
C$7.0063855
1 Bitget Token(BGB) til BDT
622.596621
1 Bitget Token(BGB) til NGN
7,644.426854
1 Bitget Token(BGB) til COP
$19,899.4133575
1 Bitget Token(BGB) til ZAR
R.88.6282195
1 Bitget Token(BGB) til UAH
211.316678
1 Bitget Token(BGB) til TZS
T.Sh.12,658.748646
1 Bitget Token(BGB) til VES
Bs833.60645
1 Bitget Token(BGB) til CLP
$4,884.01325
1 Bitget Token(BGB) til PKR
Rs1,451.600336
1 Bitget Token(BGB) til KZT
2,768.8519515
1 Bitget Token(BGB) til THB
฿162.7833945
1 Bitget Token(BGB) til TWD
NT$154.549613
1 Bitget Token(BGB) til AED
د.إ18.7689305
1 Bitget Token(BGB) til CHF
Fr4.0401785
1 Bitget Token(BGB) til HKD
HK$39.7369455
1 Bitget Token(BGB) til AMD
֏1,957.185205
1 Bitget Token(BGB) til MAD
.د.م46.129633
1 Bitget Token(BGB) til MXN
$94.10036
1 Bitget Token(BGB) til SAR
ريال19.1780625
1 Bitget Token(BGB) til ETB
Br734.2385155
1 Bitget Token(BGB) til KES
KSh660.645897
1 Bitget Token(BGB) til JOD
د.أ3.62593235
1 Bitget Token(BGB) til PLN
18.513223
1 Bitget Token(BGB) til RON
лв22.0419865
1 Bitget Token(BGB) til SEK
kr48.07301
1 Bitget Token(BGB) til BGN
лв8.489489
1 Bitget Token(BGB) til HUF
Ft1,699.5854695
1 Bitget Token(BGB) til CZK
105.6071975
1 Bitget Token(BGB) til KWD
د.ك1.55981575
1 Bitget Token(BGB) til ILS
17.0301195
1 Bitget Token(BGB) til BOB
Bs35.3387765
1 Bitget Token(BGB) til AZN
8.694055
1 Bitget Token(BGB) til TJS
SM47.868444
1 Bitget Token(BGB) til GEL
13.808205
1 Bitget Token(BGB) til AOA
Kz4,661.9057155
1 Bitget Token(BGB) til BHD
.د.ب1.92803455
1 Bitget Token(BGB) til BMD
$5.11415
1 Bitget Token(BGB) til DKK
kr32.4748525
1 Bitget Token(BGB) til HNL
L134.0418715
1 Bitget Token(BGB) til MUR
231.875561
1 Bitget Token(BGB) til NAD
$88.7305025
1 Bitget Token(BGB) til NOK
kr50.834651
1 Bitget Token(BGB) til NZD
$8.694055
1 Bitget Token(BGB) til PAB
B/.5.11415
1 Bitget Token(BGB) til PGK
K21.377147
1 Bitget Token(BGB) til QAR
ر.ق18.5643645
1 Bitget Token(BGB) til RSD
дин.509.880755
1 Bitget Token(BGB) til UZS
soʻm63,137.6082305
1 Bitget Token(BGB) til ALL
L421.712809
1 Bitget Token(BGB) til ANG
ƒ9.1543285
1 Bitget Token(BGB) til AWG
ƒ9.20547
1 Bitget Token(BGB) til BBD
$10.2283
1 Bitget Token(BGB) til BAM
KM8.489489
1 Bitget Token(BGB) til BIF
Fr15,265.73775
1 Bitget Token(BGB) til BND
$6.546112
1 Bitget Token(BGB) til BSD
$5.11415
1 Bitget Token(BGB) til JMD
$820.3608015
1 Bitget Token(BGB) til KHR
20,538.733249
1 Bitget Token(BGB) til KMF
Fr2,137.7147
1 Bitget Token(BGB) til LAK
111,177.1716895
1 Bitget Token(BGB) til LKR
Rs1,546.928092
1 Bitget Token(BGB) til MDL
L84.383475
1 Bitget Token(BGB) til MGA
Ar22,628.9374955
1 Bitget Token(BGB) til MOP
P40.9643415
1 Bitget Token(BGB) til MVR
78.246495
1 Bitget Token(BGB) til MWK
MK8,878.7269565
1 Bitget Token(BGB) til MZN
MT326.794185
1 Bitget Token(BGB) til NPR
Rs720.686018
1 Bitget Token(BGB) til PYG
36,525.2593
1 Bitget Token(BGB) til RWF
Fr7,410.40335
1 Bitget Token(BGB) til SBD
$41.93603
1 Bitget Token(BGB) til SCR
73.336911
1 Bitget Token(BGB) til SRD
$194.7979735
1 Bitget Token(BGB) til SVC
$44.7488125
1 Bitget Token(BGB) til SZL
L88.7305025
1 Bitget Token(BGB) til TMT
m17.899525
1 Bitget Token(BGB) til TND
د.ت14.8821765
1 Bitget Token(BGB) til TTD
$34.6227955
1 Bitget Token(BGB) til UGX
Sh17,940.4382
1 Bitget Token(BGB) til XAF
Fr2,853.6957
1 Bitget Token(BGB) til XCD
$13.808205
1 Bitget Token(BGB) til XOF
Fr2,853.6957
1 Bitget Token(BGB) til XPF
Fr516.52915
1 Bitget Token(BGB) til BWP
P68.120478
1 Bitget Token(BGB) til BZD
$10.2794415
1 Bitget Token(BGB) til CVE
$479.604987
1 Bitget Token(BGB) til DJF
Fr910.3187
1 Bitget Token(BGB) til DOP
$317.179583
1 Bitget Token(BGB) til DZD
د.ج662.589274
1 Bitget Token(BGB) til FJD
$11.5068375
1 Bitget Token(BGB) til GNF
Fr44,467.53425
1 Bitget Token(BGB) til GTQ
Q39.174389
1 Bitget Token(BGB) til GYD
$1,070.3404535
1 Bitget Token(BGB) til ISK
kr618.81215

Bitget Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bitget Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Bitget Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Bitget Token

Hvor mye er Bitget Token (BGB) verdt i dag?
Live BGB prisen i USD er 5.11415 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BGB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BGB til USD er $ 5.11415. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bitget Token?
Markedsverdien for BGB er $ 3.56B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BGB?
Den sirkulerende forsyningen av BGB er 696.25M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBGB ?
BGB oppnådde en ATH-pris på 8.48508718732009 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BGB?
BGB så en ATL-pris på 0.05835925 USD.
Hva er handelsvolumet til BGB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BGB er $ 690.49K USD.
Vil BGB gå høyere i år?
BGB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BGB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:20:04 (UTC+8)

Bitget Token (BGB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BGB-til-USD-kalkulator

Beløp

BGB
BGB
USD
USD

1 BGB = 5.11415 USD

Handle BGB

BGBUSDT
$5.1142
$5.1142$5.1142
-0.22%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker