BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Informasjon BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles. Offisiell nettside: https://bossfighters.game/ Teknisk dokument: https://wiki.bossfighters.game/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x9B784F7Fd6C888463666eb2c05AA6E61628E06B2

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 71.17K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 106.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 670.10K All-time high: $ 0.085 All-Time Low: $ 0.000544858445927759 Nåværende pris: $ 0.0006701

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BFTOKEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BFTOKEN tokens kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BFTOKEN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BFTOKEN nå!

BFTOKEN prisforutsigelse Vil du vite hvor BFTOKEN kan være på vei? Vår BFTOKEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BFTOKEN tokenets prisforutsigelse nå!

