Dagens BOSS FIGHTERS livepris er 0.0007529 USD. Spor prisoppdateringer for BFTOKEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BFTOKEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BOSS FIGHTERS livepris er 0.0007529 USD. Spor prisoppdateringer for BFTOKEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BFTOKEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BFTOKEN

BFTOKEN Prisinformasjon

BFTOKEN teknisk dokument

BFTOKEN Offisiell nettside

BFTOKEN tokenomics

BFTOKEN Prisprognose

BFTOKEN-historikk

BFTOKEN Kjøpeguide

BFTOKEN-til-fiat-valutakonverter

BFTOKEN Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BOSS FIGHTERS Logo

BOSS FIGHTERS Pris(BFTOKEN)

1 BFTOKEN til USD livepris:

$0.0007529
$0.0007529$0.0007529
-3.40%1D
USD
BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:51:16 (UTC+8)

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0007451
$ 0.0007451$ 0.0007451
24 timer lav
$ 0.0011981
$ 0.0011981$ 0.0011981
24 timer høy

$ 0.0007451
$ 0.0007451$ 0.0007451

$ 0.0011981
$ 0.0011981$ 0.0011981

$ 0.08334376693291244
$ 0.08334376693291244$ 0.08334376693291244

$ 0.000544858445927759
$ 0.000544858445927759$ 0.000544858445927759

+0.19%

-3.40%

+1.61%

+1.61%

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) sanntidsprisen er $ 0.0007529. I løpet av de siste 24 timene har BFTOKEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0007451 og et toppnivå på $ 0.0011981, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BFTOKEN er $ 0.08334376693291244, mens den rekordlave prisen er $ 0.000544858445927759.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BFTOKEN endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -3.40% over 24 timer og +1.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Markedsinformasjon

No.3101

$ 79.74K
$ 79.74K$ 79.74K

$ 60.37K
$ 60.37K$ 60.37K

$ 752.90K
$ 752.90K$ 752.90K

105.91M
105.91M 105.91M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.59%

ETH

Nåværende markedsverdi på BOSS FIGHTERS er $ 79.74K, med et 24-timers handelsvolum på $ 60.37K. Den sirkulerende forsyningen på BFTOKEN er 105.91M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 752.90K.

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BOSS FIGHTERS for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000265-3.40%
30 dager$ -0.0011526-60.49%
60 dager$ -0.0025431-77.16%
90 dager$ -0.0063691-89.43%
BOSS FIGHTERS Prisendring i dag

I dag registrerte BFTOKEN en endring på $ -0.0000265 (-3.40%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BOSS FIGHTERS 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0011526 (-60.49%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BOSS FIGHTERS 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BFTOKEN en endring på $ -0.0025431 (-77.16%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BOSS FIGHTERS 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0063691-89.43% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)?

Sjekk ut BOSS FIGHTERS Prishistorikk-siden nå.

Hva er BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

BOSS FIGHTERS er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BOSS FIGHTERS investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BFTOKEN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BOSS FIGHTERS på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BOSS FIGHTERS kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BOSS FIGHTERS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BOSS FIGHTERS.

Sjekk BOSS FIGHTERSprisprognosen nå!

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BFTOKEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

Leter du etter hvordan du kjøperBOSS FIGHTERS? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BOSS FIGHTERS på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BFTOKEN til lokale valutaer

1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til VND
19.8125635
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til AUD
A$0.001136879
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til GBP
0.000557146
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til EUR
0.000639965
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til USD
$0.0007529
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til MYR
RM0.00316218
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til TRY
0.031155002
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til JPY
¥0.1106763
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til ARS
ARS$1.110467268
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til RUB
0.06286715
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til INR
0.066322961
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til IDR
Rp12.548328314
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til KRW
1.051530256
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til PHP
0.042922829
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til EGP
￡E.0.036259664
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til BRL
R$0.003997899
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til CAD
C$0.001031473
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til BDT
0.091658046
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til NGN
1.125404804
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til COP
$2.941015625
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til ZAR
R.0.013040228
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til UAH
0.031109828
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til TZS
T.Sh.1.863608196
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til VES
Bs0.1227227
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til CLP
$0.7190195
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til PKR
Rs0.213703136
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til KZT
0.407627589
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til THB
฿0.023949749
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til TWD
NT$0.022752638
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til AED
د.إ0.002763143
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til CHF
Fr0.000594791
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til HKD
HK$0.005850033
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til AMD
֏0.28813483
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til MAD
.د.م0.006791158
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til MXN
$0.013845831
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til SAR
ريال0.002823375
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til ETB
Br0.108093853
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til KES
KSh0.097259622
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til JOD
د.أ0.0005338061
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til PLN
0.002725498
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til RON
лв0.003244999
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til SEK
kr0.007084789
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til BGN
лв0.001249814
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til HUF
Ft0.250128438
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til CZK
0.015569972
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til KWD
د.ك0.0002296345
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til ILS
0.002507157
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til BOB
Bs0.005202539
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til AZN
0.00127993
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til TJS
SM0.007047144
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til GEL
0.00203283
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til AOA
Kz0.686321053
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til BHD
.د.ب0.0002838433
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til BMD
$0.0007529
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til DKK
kr0.004780915
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til HNL
L0.019733509
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til MUR
0.034136486
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til NAD
$0.013062815
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til NOK
kr0.007483826
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til NZD
$0.00127993
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til PAB
B/.0.0007529
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til PGK
K0.003147122
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til QAR
ر.ق0.002733027
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til RSD
дин.0.075086717
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til UZS
soʻm9.295054943
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til ALL
L0.062084134
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til ANG
ƒ0.001347691
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til AWG
ƒ0.00135522
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til BBD
$0.0015058
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til BAM
KM0.001249814
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til BIF
Fr2.2474065
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til BND
$0.000963712
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til BSD
$0.0007529
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til JMD
$0.120772689
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til KHR
3.023691574
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til KMF
Fr0.3147122
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til LAK
16.367390977
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til LKR
Rs0.227737192
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til MDL
L0.01242285
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til MGA
Ar3.331409333
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til MOP
P0.006030729
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til MVR
0.01151937
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til MWK
MK1.307117219
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til MZN
MT0.04811031
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til NPR
Rs0.106098668
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til PYG
5.3772118
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til RWF
Fr1.0909521
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til SBD
$0.00617378
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til SCR
0.010789057
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til SRD
$0.028677961
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til SVC
$0.006587875
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til SZL
L0.013062815
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til TMT
m0.00263515
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til TND
د.ت0.002190939
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til TTD
$0.005097133
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til UGX
Sh2.6411732
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til XAF
Fr0.4201182
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til XCD
$0.00203283
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til XOF
Fr0.4201182
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til XPF
Fr0.0760429
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til BWP
P0.010028628
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til BZD
$0.001513329
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til CVE
$0.070606962
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til DJF
Fr0.1332633
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til DOP
$0.046694858
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til DZD
د.ج0.097545724
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til FJD
$0.001694025
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til GNF
Fr6.5464655
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til GTQ
Q0.005767214
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til GYD
$0.157574441
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) til ISK
kr0.0911009

BOSS FIGHTERS Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BOSS FIGHTERS, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell BOSS FIGHTERS nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BOSS FIGHTERS

Hvor mye er BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) verdt i dag?
Live BFTOKEN prisen i USD er 0.0007529 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BFTOKEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BFTOKEN til USD er $ 0.0007529. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BOSS FIGHTERS?
Markedsverdien for BFTOKEN er $ 79.74K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BFTOKEN?
Den sirkulerende forsyningen av BFTOKEN er 105.91M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBFTOKEN ?
BFTOKEN oppnådde en ATH-pris på 0.08334376693291244 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BFTOKEN?
BFTOKEN så en ATL-pris på 0.000544858445927759 USD.
Hva er handelsvolumet til BFTOKEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BFTOKEN er $ 60.37K USD.
Vil BFTOKEN gå høyere i år?
BFTOKEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BFTOKEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:51:16 (UTC+8)

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BFTOKEN-til-USD-kalkulator

Beløp

BFTOKEN
BFTOKEN
USD
USD

1 BFTOKEN = 0.0007529 USD

Handle BFTOKEN

BFTOKENUSDT
$0.0007529
$0.0007529$0.0007529
-3.42%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker