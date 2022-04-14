bitFloki (BFLOKI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i bitFloki (BFLOKI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

bitFloki (BFLOKI) Informasjon BitFloki is a meme coin on BNB Smart Chain. Offisiell nettside: https://www.bitfloki.io/ Teknisk dokument: https://whitepaper.bitfloki.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x79cdc9ca057e16dffd45bd803491f328f49e1762 Kjøp BFLOKI nå!

bitFloki (BFLOKI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for bitFloki (BFLOKI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 245.20K $ 245.20K $ 245.20K All-time high: $ 0.00009702 $ 0.00009702 $ 0.00009702 All-Time Low: $ 0.000000185508149349 $ 0.000000185508149349 $ 0.000000185508149349 Nåværende pris: $ 0.0000002452 $ 0.0000002452 $ 0.0000002452 Lær mer om bitFloki (BFLOKI) pris

bitFloki (BFLOKI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak bitFloki (BFLOKI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BFLOKI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BFLOKI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BFLOKIs tokenomics, kan du utforske BFLOKI tokenets livepris!

bitFloki (BFLOKI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BFLOKI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BFLOKI nå!

BFLOKI prisforutsigelse Vil du vite hvor BFLOKI kan være på vei? Vår BFLOKI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BFLOKI tokenets prisforutsigelse nå!

