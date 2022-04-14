bitFloki (BFLOKI) tokenomics

bitFloki (BFLOKI) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i bitFloki (BFLOKI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

bitFloki (BFLOKI) Informasjon

BitFloki is a meme coin on BNB Smart Chain.

Offisiell nettside:
https://www.bitfloki.io/
Teknisk dokument:
https://whitepaper.bitfloki.io/
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0x79cdc9ca057e16dffd45bd803491f328f49e1762

bitFloki (BFLOKI) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for bitFloki (BFLOKI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Total forsyning:
$ 500.00B
$ 500.00B$ 500.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 245.20K
$ 245.20K$ 245.20K
All-time high:
$ 0.00009702
$ 0.00009702$ 0.00009702
All-Time Low:
$ 0.000000185508149349
$ 0.000000185508149349$ 0.000000185508149349
Nåværende pris:
$ 0.0000002452
$ 0.0000002452$ 0.0000002452

bitFloki (BFLOKI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak bitFloki (BFLOKI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BFLOKI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BFLOKI tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BFLOKIs tokenomics, kan du utforske BFLOKI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BFLOKI

Interessert i å legge til bitFloki (BFLOKI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BFLOKI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

bitFloki (BFLOKI) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til BFLOKI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

BFLOKI prisforutsigelse

Vil du vite hvor BFLOKI kan være på vei? Vår BFLOKI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.