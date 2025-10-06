BETURA pris i dag

Sanntids BETURA (BETURA) pris i dag er $ 0.00001499, med en 5.07% endring de siste 24 timene. Nåværende BETURA til USD konverteringssats er $ 0.00001499 per BETURA.

BETURA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BETURA. I løpet av de siste 24 timene BETURA har den blitt handlet mellom $ 0.00001497(laveste) og $ 0.00001655 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har BETURA beveget seg -3.98% i løpet av den siste timen og -27.59% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 72.38K.

BETURA (BETURA) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 72.38K$ 72.38K $ 72.38K Fullt utvannet markedsverdi $ 14.99K$ 14.99K $ 14.99K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på BETURA er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 72.38K. Den sirkulerende forsyningen på BETURA er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.99K.