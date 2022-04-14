BENQI (BENQI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BENQI (BENQI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BENQI (BENQI) Informasjon BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner. Offisiell nettside: https://benqi.fi/ Teknisk dokument: https://docs.benqi.fi/ Blokkutforsker: https://avascan.info/blockchain/c/token/0xe286298A3293483f3aA4Bf8b748bb7aAdF2830d1 Kjøp BENQI nå!

BENQI (BENQI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BENQI (BENQI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 62.92M $ 62.92M $ 62.92M Total forsyning: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B Sirkulerende forsyning: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 62.92M $ 62.92M $ 62.92M All-time high: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.008739 $ 0.008739 $ 0.008739 Lær mer om BENQI (BENQI) pris

BENQI (BENQI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BENQI (BENQI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BENQI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BENQI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BENQIs tokenomics, kan du utforske BENQI tokenets livepris!

BENQI (BENQI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BENQI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BENQI nå!

BENQI prisforutsigelse Vil du vite hvor BENQI kan være på vei? Vår BENQI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BENQI tokenets prisforutsigelse nå!

