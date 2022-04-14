BENDOG (BENDOG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BENDOG (BENDOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BENDOG (BENDOG) Informasjon The project was created by one of Solana’s earliest advisors and Anatoly’s most trusted source of guidance, BENDOG. Offisiell nettside: https://benthedog.io Blokkutforsker: https://solscan.io/token/AHW5N8iqZobTcBepkSJzZ61XtAuSzBDcpxtrLG6KUKPk Kjøp BENDOG nå!

BENDOG (BENDOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BENDOG (BENDOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 406.91K $ 406.91K $ 406.91K Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 407.00K $ 407.00K $ 407.00K All-time high: $ 0.078811 $ 0.078811 $ 0.078811 All-Time Low: $ 0.000297060419298825 $ 0.000297060419298825 $ 0.000297060419298825 Nåværende pris: $ 0.000407 $ 0.000407 $ 0.000407 Lær mer om BENDOG (BENDOG) pris

BENDOG (BENDOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BENDOG (BENDOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BENDOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BENDOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BENDOGs tokenomics, kan du utforske BENDOG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BENDOG Interessert i å legge til BENDOG (BENDOG) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BENDOG, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BENDOG på MEXC nå!

BENDOG (BENDOG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BENDOG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BENDOG nå!

BENDOG prisforutsigelse Vil du vite hvor BENDOG kan være på vei? Vår BENDOG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BENDOG tokenets prisforutsigelse nå!

