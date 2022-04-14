BEERCOIN (BEER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BEERCOIN (BEER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BEERCOIN (BEER) Informasjon $BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time! Offisiell nettside: https://beercoin.wtf/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/AujTJJ7aMS8LDo3bFzoyXDwT3jBALUbu4VZhzZdTZLmG Kjøp BEER nå!

BEERCOIN (BEER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BEERCOIN (BEER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Total forsyning: $ 888.89B $ 888.89B $ 888.89B Sirkulerende forsyning: $ 549.76B $ 549.76B $ 549.76B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M All-time high: $ 0.0005956 $ 0.0005956 $ 0.0005956 All-Time Low: $ 0.000001499377682749 $ 0.000001499377682749 $ 0.000001499377682749 Nåværende pris: $ 0.000003971 $ 0.000003971 $ 0.000003971 Lær mer om BEERCOIN (BEER) pris

BEERCOIN (BEER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BEERCOIN (BEER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BEER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BEER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BEERs tokenomics, kan du utforske BEER tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BEER Interessert i å legge til BEERCOIN (BEER) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BEER, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BEER på MEXC nå!

BEERCOIN (BEER) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BEER hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BEER nå!

BEER prisforutsigelse Vil du vite hvor BEER kan være på vei? Vår BEER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BEER tokenets prisforutsigelse nå!

