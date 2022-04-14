BEBE (BEBE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BEBE (BEBE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BEBE (BEBE) Informasjon BEBE is a platform that integrates the Web3 game ecosystem. BEBE will become the circulating currency of Web3 games. Players can use BEBE to experience various Web3 games and perform Play to Earn experience in the game. Offisiell nettside: https://www.bebe.global/ Teknisk dokument: https://github.com/BEBE-RBD/BEBE-whitepaper/wiki/WHITE-PAPER Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x16120Ef3d353224222b0A257AD15B5eAec0525c5 Kjøp BEBE nå!

BEBE (BEBE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BEBE (BEBE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 91.89M $ 91.89M $ 91.89M All-time high: $ 0.00086287 $ 0.00086287 $ 0.00086287 All-Time Low: $ 0.000004997503988349 $ 0.000004997503988349 $ 0.000004997503988349 Nåværende pris: $ 0.00009189 $ 0.00009189 $ 0.00009189 Lær mer om BEBE (BEBE) pris

BEBE (BEBE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BEBE (BEBE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BEBE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BEBE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BEBEs tokenomics, kan du utforske BEBE tokenets livepris!

