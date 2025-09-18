Dagens BoredDragon livepris er 9.104777 USD. Spor prisoppdateringer for BDT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BDT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BoredDragon livepris er 9.104777 USD. Spor prisoppdateringer for BDT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BDT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BoredDragon Pris(BDT)

1 BDT til USD livepris:

$9.112306
$9.112306$9.112306
-2.72%1D
BoredDragon (BDT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:48:17 (UTC+8)

BoredDragon (BDT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 8.471132
$ 8.471132$ 8.471132
24 timer lav
$ 9.529708
$ 9.529708$ 9.529708
24 timer høy

$ 8.471132
$ 8.471132$ 8.471132

$ 9.529708
$ 9.529708$ 9.529708

--
----

--
----

+1.76%

-2.71%

-40.12%

-40.12%

BoredDragon (BDT) sanntidsprisen er $ 9.104777. I løpet av de siste 24 timene har BDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 8.471132 og et toppnivå på $ 9.529708, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BDT er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BDT endret seg med +1.76% i løpet av den siste timen, -2.71% over 24 timer og -40.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BoredDragon (BDT) Markedsinformasjon

--
----

$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M

$ 9.10B
$ 9.10B$ 9.10B

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Nåværende markedsverdi på BoredDragon er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.22M. Den sirkulerende forsyningen på BDT er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.10B.

BoredDragon (BDT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BoredDragon for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.25478487-2.71%
30 dager$ -8.032541-46.88%
60 dager$ +0.204928+2.30%
90 dager$ +9.102277+364,091.08%
BoredDragon Prisendring i dag

I dag registrerte BDT en endring på $ -0.25478487 (-2.71%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BoredDragon 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -8.032541 (-46.88%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BoredDragon 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BDT en endring på $ +0.204928 (+2.30%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BoredDragon 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +9.102277+364,091.08% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BoredDragon (BDT)?

Sjekk ut BoredDragon Prishistorikk-siden nå.

Hva er BoredDragon (BDT)

Bored Dragon is more than just a game—it’s a cozy, social experience where players unwind, nurture adorable dragons, and connect with a warm global community. Designed for those seeking a laid-back and creative escape, the game encourages collaboration, shared activities, and stress-free fun. Whether raising your dragon, decorating your space, or bonding with friends, Bored Dragon offers a charming mix of relaxation and social interaction.

BoredDragon er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BoredDragon investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BDT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BoredDragon på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BoredDragon kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BoredDragon Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BoredDragon (BDT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BoredDragon (BDT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BoredDragon.

Sjekk BoredDragonprisprognosen nå!

BoredDragon (BDT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BoredDragon (BDT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BDT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BoredDragon (BDT)

Leter du etter hvordan du kjøperBoredDragon? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BoredDragon på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BDT til lokale valutaer

BoredDragon Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BoredDragon, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell BoredDragon nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om BoredDragon

Hvor mye er BoredDragon (BDT) verdt i dag?
Live BDT prisen i USD er 9.104777 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BDT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BDT til USD er $ 9.104777. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BoredDragon?
Markedsverdien for BDT er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BDT?
Den sirkulerende forsyningen av BDT er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBDT ?
BDT oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BDT?
BDT så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til BDT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BDT er $ 3.22M USD.
Vil BDT gå høyere i år?
BDT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BDT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:48:17 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

