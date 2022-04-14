BabyChita Token (BCT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BabyChita Token (BCT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BabyChita Token (BCT) Informasjon BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it. Offisiell nettside: https://www.chitaverse.com/ Teknisk dokument: https://chitaverse.com/whitepaper Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xf6d2657EBb5602bF823901412c5e41e030f3ece2 Kjøp BCT nå!

BabyChita Token (BCT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BabyChita Token (BCT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.20K $ 7.20K $ 7.20K All-time high: $ 0.00020032 $ 0.00020032 $ 0.00020032 All-Time Low: $ 0.000004797436731223 $ 0.000004797436731223 $ 0.000004797436731223 Nåværende pris: $ 0.00000072 $ 0.00000072 $ 0.00000072 Lær mer om BabyChita Token (BCT) pris

BabyChita Token (BCT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BabyChita Token (BCT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BCT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BCT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BCTs tokenomics, kan du utforske BCT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BCT Interessert i å legge til BabyChita Token (BCT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BCT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BCT på MEXC nå!

BabyChita Token (BCT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BCT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BCT nå!

BCT prisforutsigelse Vil du vite hvor BCT kan være på vei? Vår BCT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BCT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!