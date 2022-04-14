BabyChita Token (BCT) tokenomics
BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it.
BabyChita Token (BCT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak BabyChita Token (BCT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet BCT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange BCT tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår BCTs tokenomics, kan du utforske BCT tokenets livepris!
