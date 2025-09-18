Dagens BabyChita Token livepris er 0.0000012 USD. Spor prisoppdateringer for BCT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BCT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BabyChita Token livepris er 0.0000012 USD. Spor prisoppdateringer for BCT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BCT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BCT

BCT Prisinformasjon

BCT teknisk dokument

BCT Offisiell nettside

BCT tokenomics

BCT Prisprognose

BCT-historikk

BCT Kjøpeguide

BCT-til-fiat-valutakonverter

BCT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BabyChita Token Logo

BabyChita Token Pris(BCT)

1 BCT til USD livepris:

$0.0000012
$0.0000012$0.0000012
0.00%1D
USD
BabyChita Token (BCT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:01:48 (UTC+8)

BabyChita Token (BCT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0000012
$ 0.0000012$ 0.0000012
24 timer lav
$ 0.0000012
$ 0.0000012$ 0.0000012
24 timer høy

$ 0.0000012
$ 0.0000012$ 0.0000012

$ 0.0000012
$ 0.0000012$ 0.0000012

$ 0.000351089573499945
$ 0.000351089573499945$ 0.000351089573499945

$ 0.000004797436731223
$ 0.000004797436731223$ 0.000004797436731223

0.00%

0.00%

-13.05%

-13.05%

BabyChita Token (BCT) sanntidsprisen er $ 0.0000012. I løpet av de siste 24 timene har BCT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000012 og et toppnivå på $ 0.0000012, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BCT er $ 0.000351089573499945, mens den rekordlave prisen er $ 0.000004797436731223.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BCT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -13.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BabyChita Token (BCT) Markedsinformasjon

No.7324

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.00K
$ 12.00K$ 12.00K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på BabyChita Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 0.00. Den sirkulerende forsyningen på BCT er 0.00, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.00K.

BabyChita Token (BCT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BabyChita Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00000497-80.56%
60 dager$ -0.00000717-85.67%
90 dager$ -0.00000592-83.15%
BabyChita Token Prisendring i dag

I dag registrerte BCT en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BabyChita Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00000497 (-80.56%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BabyChita Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BCT en endring på $ -0.00000717 (-85.67%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BabyChita Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00000592-83.15% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BabyChita Token (BCT)?

Sjekk ut BabyChita Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er BabyChita Token (BCT)

BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it.

BabyChita Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BabyChita Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BCT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BabyChita Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BabyChita Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BabyChita Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BabyChita Token (BCT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BabyChita Token (BCT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BabyChita Token.

Sjekk BabyChita Tokenprisprognosen nå!

BabyChita Token (BCT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BabyChita Token (BCT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BCT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BabyChita Token (BCT)

Leter du etter hvordan du kjøperBabyChita Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BabyChita Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BCT til lokale valutaer

1 BabyChita Token(BCT) til VND
0.031578
1 BabyChita Token(BCT) til AUD
A$0.000001812
1 BabyChita Token(BCT) til GBP
0.000000888
1 BabyChita Token(BCT) til EUR
0.00000102
1 BabyChita Token(BCT) til USD
$0.0000012
1 BabyChita Token(BCT) til MYR
RM0.00000504
1 BabyChita Token(BCT) til TRY
0.000049644
1 BabyChita Token(BCT) til JPY
¥0.0001764
1 BabyChita Token(BCT) til ARS
ARS$0.001769904
1 BabyChita Token(BCT) til RUB
0.0001002
1 BabyChita Token(BCT) til INR
0.000105696
1 BabyChita Token(BCT) til IDR
Rp0.019999992
1 BabyChita Token(BCT) til KRW
0.00167832
1 BabyChita Token(BCT) til PHP
0.000068484
1 BabyChita Token(BCT) til EGP
￡E.0.000057792
1 BabyChita Token(BCT) til BRL
R$0.000006384
1 BabyChita Token(BCT) til CAD
C$0.000001644
1 BabyChita Token(BCT) til BDT
0.000146088
1 BabyChita Token(BCT) til NGN
0.001793712
1 BabyChita Token(BCT) til COP
$0.0046875
1 BabyChita Token(BCT) til ZAR
R.0.000020808
1 BabyChita Token(BCT) til UAH
0.000049584
1 BabyChita Token(BCT) til TZS
T.Sh.0.002970288
1 BabyChita Token(BCT) til VES
Bs0.0001956
1 BabyChita Token(BCT) til CLP
$0.001146
1 BabyChita Token(BCT) til PKR
Rs0.000340608
1 BabyChita Token(BCT) til KZT
0.000649692
1 BabyChita Token(BCT) til THB
฿0.000038208
1 BabyChita Token(BCT) til TWD
NT$0.000036276
1 BabyChita Token(BCT) til AED
د.إ0.000004404
1 BabyChita Token(BCT) til CHF
Fr0.000000948
1 BabyChita Token(BCT) til HKD
HK$0.000009324
1 BabyChita Token(BCT) til AMD
֏0.00045924
1 BabyChita Token(BCT) til MAD
.د.م0.000010824
1 BabyChita Token(BCT) til MXN
$0.000022044
1 BabyChita Token(BCT) til SAR
ريال0.0000045
1 BabyChita Token(BCT) til ETB
Br0.000172284
1 BabyChita Token(BCT) til KES
KSh0.000155016
1 BabyChita Token(BCT) til JOD
د.أ0.0000008508
1 BabyChita Token(BCT) til PLN
0.000004356
1 BabyChita Token(BCT) til RON
лв0.000005184
1 BabyChita Token(BCT) til SEK
kr0.000011292
1 BabyChita Token(BCT) til BGN
лв0.000001992
1 BabyChita Token(BCT) til HUF
Ft0.000399456
1 BabyChita Token(BCT) til CZK
0.000024828
1 BabyChita Token(BCT) til KWD
د.ك0.000000366
1 BabyChita Token(BCT) til ILS
0.000003996
1 BabyChita Token(BCT) til BOB
Bs0.000008292
1 BabyChita Token(BCT) til AZN
0.00000204
1 BabyChita Token(BCT) til TJS
SM0.000011232
1 BabyChita Token(BCT) til GEL
0.00000324
1 BabyChita Token(BCT) til AOA
Kz0.001093884
1 BabyChita Token(BCT) til BHD
.د.ب0.0000004524
1 BabyChita Token(BCT) til BMD
$0.0000012
1 BabyChita Token(BCT) til DKK
kr0.00000762
1 BabyChita Token(BCT) til HNL
L0.000031452
1 BabyChita Token(BCT) til MUR
0.000054408
1 BabyChita Token(BCT) til NAD
$0.00002082
1 BabyChita Token(BCT) til NOK
kr0.00001194
1 BabyChita Token(BCT) til NZD
$0.00000204
1 BabyChita Token(BCT) til PAB
B/.0.0000012
1 BabyChita Token(BCT) til PGK
K0.000005016
1 BabyChita Token(BCT) til QAR
ر.ق0.000004356
1 BabyChita Token(BCT) til RSD
дин.0.000119712
1 BabyChita Token(BCT) til UZS
soʻm0.014814804
1 BabyChita Token(BCT) til ALL
L0.000098952
1 BabyChita Token(BCT) til ANG
ƒ0.000002148
1 BabyChita Token(BCT) til AWG
ƒ0.00000216
1 BabyChita Token(BCT) til BBD
$0.0000024
1 BabyChita Token(BCT) til BAM
KM0.000001992
1 BabyChita Token(BCT) til BIF
Fr0.003582
1 BabyChita Token(BCT) til BND
$0.000001536
1 BabyChita Token(BCT) til BSD
$0.0000012
1 BabyChita Token(BCT) til JMD
$0.000192492
1 BabyChita Token(BCT) til KHR
0.004819272
1 BabyChita Token(BCT) til KMF
Fr0.0005016
1 BabyChita Token(BCT) til LAK
0.026086956
1 BabyChita Token(BCT) til LKR
Rs0.000362976
1 BabyChita Token(BCT) til MDL
L0.0000198
1 BabyChita Token(BCT) til MGA
Ar0.005309724
1 BabyChita Token(BCT) til MOP
P0.000009612
1 BabyChita Token(BCT) til MVR
0.00001836
1 BabyChita Token(BCT) til MWK
MK0.002083332
1 BabyChita Token(BCT) til MZN
MT0.00007668
1 BabyChita Token(BCT) til NPR
Rs0.000169104
1 BabyChita Token(BCT) til PYG
0.0085704
1 BabyChita Token(BCT) til RWF
Fr0.0017388
1 BabyChita Token(BCT) til SBD
$0.00000984
1 BabyChita Token(BCT) til SCR
0.000018264
1 BabyChita Token(BCT) til SRD
$0.000045708
1 BabyChita Token(BCT) til SVC
$0.0000105
1 BabyChita Token(BCT) til SZL
L0.00002082
1 BabyChita Token(BCT) til TMT
m0.0000042
1 BabyChita Token(BCT) til TND
د.ت0.000003492
1 BabyChita Token(BCT) til TTD
$0.000008124
1 BabyChita Token(BCT) til UGX
Sh0.0042096
1 BabyChita Token(BCT) til XAF
Fr0.0006696
1 BabyChita Token(BCT) til XCD
$0.00000324
1 BabyChita Token(BCT) til XOF
Fr0.0006696
1 BabyChita Token(BCT) til XPF
Fr0.0001212
1 BabyChita Token(BCT) til BWP
P0.000015984
1 BabyChita Token(BCT) til BZD
$0.000002412
1 BabyChita Token(BCT) til CVE
$0.000112536
1 BabyChita Token(BCT) til DJF
Fr0.0002136
1 BabyChita Token(BCT) til DOP
$0.000074424
1 BabyChita Token(BCT) til DZD
د.ج0.000155472
1 BabyChita Token(BCT) til FJD
$0.0000027
1 BabyChita Token(BCT) til GNF
Fr0.010434
1 BabyChita Token(BCT) til GTQ
Q0.000009192
1 BabyChita Token(BCT) til GYD
$0.000251148
1 BabyChita Token(BCT) til ISK
kr0.0001452

BabyChita Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BabyChita Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell BabyChita Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BabyChita Token

Hvor mye er BabyChita Token (BCT) verdt i dag?
Live BCT prisen i USD er 0.0000012 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BCT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BCT til USD er $ 0.0000012. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BabyChita Token?
Markedsverdien for BCT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BCT?
Den sirkulerende forsyningen av BCT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBCT ?
BCT oppnådde en ATH-pris på 0.000351089573499945 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BCT?
BCT så en ATL-pris på 0.000004797436731223 USD.
Hva er handelsvolumet til BCT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BCT er $ 0.00 USD.
Vil BCT gå høyere i år?
BCT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BCT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:01:48 (UTC+8)

BabyChita Token (BCT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BCT-til-USD-kalkulator

Beløp

BCT
BCT
USD
USD

1 BCT = 0.0000012 USD

Handle BCT

BCTUSDT
$0.0000012
$0.0000012$0.0000012
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker