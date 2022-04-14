BlackCardCoin (BCCOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BlackCardCoin (BCCOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BlackCardCoin (BCCOIN) Informasjon BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age. Offisiell nettside: https://blackcardcoin.com Teknisk dokument: https://download.blackcardcoin.com/BCCoin_BlackCardCoin_Technical_Whitepaper_v2.pdf?_gl=1*1mn6o7*_ga*MTQzMTY5MDA1OS4xNzEyNTY1NDQ1*_ga_TWMNZ2FJVB*MTcxMjU3MTI1Mi4yLjAuMTcxMjU3MTM5Ni4wLjAuMA.. Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x450593Bf7f2d7E559E38496CfB06bDCE5E963795 Kjøp BCCOIN nå!

BlackCardCoin (BCCOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BlackCardCoin (BCCOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 633.70K $ 633.70K $ 633.70K Total forsyning: $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.51M $ 9.51M $ 9.51M All-time high: $ 33 $ 33 $ 33 All-Time Low: $ 0.013807670630145886 $ 0.013807670630145886 $ 0.013807670630145886 Nåværende pris: $ 0.06337 $ 0.06337 $ 0.06337 Lær mer om BlackCardCoin (BCCOIN) pris

BlackCardCoin (BCCOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BlackCardCoin (BCCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BCCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BCCOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BCCOINs tokenomics, kan du utforske BCCOIN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BCCOIN Interessert i å legge til BlackCardCoin (BCCOIN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BCCOIN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BCCOIN på MEXC nå!

BlackCardCoin (BCCOIN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BCCOIN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BCCOIN nå!

BCCOIN prisforutsigelse Vil du vite hvor BCCOIN kan være på vei? Vår BCCOIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BCCOIN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!