Dagens Blockchain Bets livepris er 0.001112 USD. Spor prisoppdateringer for BCB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BCB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Blockchain Bets livepris er 0.001112 USD. Spor prisoppdateringer for BCB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BCB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BCB

BCB Prisinformasjon

BCB teknisk dokument

BCB Offisiell nettside

BCB tokenomics

BCB Prisprognose

BCB-historikk

BCB Kjøpeguide

BCB-til-fiat-valutakonverter

BCB Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Blockchain Bets Logo

Blockchain Bets Pris(BCB)

1 BCB til USD livepris:

$0.001112
$0.001112$0.001112
+1.09%1D
USD
Blockchain Bets (BCB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:52:21 (UTC+8)

Blockchain Bets (BCB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0011
$ 0.0011$ 0.0011
24 timer lav
$ 0.001114
$ 0.001114$ 0.001114
24 timer høy

$ 0.0011
$ 0.0011$ 0.0011

$ 0.001114
$ 0.001114$ 0.001114

$ 0.059751326391164955
$ 0.059751326391164955$ 0.059751326391164955

$ 0.00061258442477132
$ 0.00061258442477132$ 0.00061258442477132

0.00%

+1.09%

-1.42%

-1.42%

Blockchain Bets (BCB) sanntidsprisen er $ 0.001112. I løpet av de siste 24 timene har BCB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0011 og et toppnivå på $ 0.001114, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BCB er $ 0.059751326391164955, mens den rekordlave prisen er $ 0.00061258442477132.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BCB endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +1.09% over 24 timer og -1.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blockchain Bets (BCB) Markedsinformasjon

No.7252

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.11
$ 53.11$ 53.11

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Nåværende markedsverdi på Blockchain Bets er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.11. Den sirkulerende forsyningen på BCB er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.11M.

Blockchain Bets (BCB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Blockchain Bets for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00001199+1.09%
30 dager$ -0.000066-5.61%
60 dager$ +0.000027+2.48%
90 dager$ +0.000372+50.27%
Blockchain Bets Prisendring i dag

I dag registrerte BCB en endring på $ +0.00001199 (+1.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Blockchain Bets 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000066 (-5.61%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Blockchain Bets 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BCB en endring på $ +0.000027 (+2.48%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Blockchain Bets 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000372+50.27% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Blockchain Bets (BCB)?

Sjekk ut Blockchain Bets Prishistorikk-siden nå.

Hva er Blockchain Bets (BCB)

Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience.

Blockchain Bets er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Blockchain Bets investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BCB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Blockchain Bets på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Blockchain Bets kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Blockchain Bets Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Blockchain Bets (BCB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Blockchain Bets (BCB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Blockchain Bets.

Sjekk Blockchain Betsprisprognosen nå!

Blockchain Bets (BCB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Blockchain Bets (BCB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BCB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Blockchain Bets (BCB)

Leter du etter hvordan du kjøperBlockchain Bets? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Blockchain Bets på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BCB til lokale valutaer

1 Blockchain Bets(BCB) til VND
29.26228
1 Blockchain Bets(BCB) til AUD
A$0.00167912
1 Blockchain Bets(BCB) til GBP
0.00082288
1 Blockchain Bets(BCB) til EUR
0.0009452
1 Blockchain Bets(BCB) til USD
$0.001112
1 Blockchain Bets(BCB) til MYR
RM0.0046704
1 Blockchain Bets(BCB) til TRY
0.04600344
1 Blockchain Bets(BCB) til JPY
¥0.163464
1 Blockchain Bets(BCB) til ARS
ARS$1.64011104
1 Blockchain Bets(BCB) til RUB
0.0925184
1 Blockchain Bets(BCB) til INR
0.0979672
1 Blockchain Bets(BCB) til IDR
Rp18.53332592
1 Blockchain Bets(BCB) til KRW
1.55306368
1 Blockchain Bets(BCB) til PHP
0.06345072
1 Blockchain Bets(BCB) til EGP
￡E.0.05355392
1 Blockchain Bets(BCB) til BRL
R$0.00591584
1 Blockchain Bets(BCB) til CAD
C$0.00152344
1 Blockchain Bets(BCB) til BDT
0.13537488
1 Blockchain Bets(BCB) til NGN
1.66217312
1 Blockchain Bets(BCB) til COP
$4.3268476
1 Blockchain Bets(BCB) til ZAR
R.0.0192932
1 Blockchain Bets(BCB) til UAH
0.04594784
1 Blockchain Bets(BCB) til TZS
T.Sh.2.75246688
1 Blockchain Bets(BCB) til VES
Bs0.181256
1 Blockchain Bets(BCB) til CLP
$1.06196
1 Blockchain Bets(BCB) til PKR
Rs0.31563008
1 Blockchain Bets(BCB) til KZT
0.60204792
1 Blockchain Bets(BCB) til THB
฿0.03540608
1 Blockchain Bets(BCB) til TWD
NT$0.03359352
1 Blockchain Bets(BCB) til AED
د.إ0.00408104
1 Blockchain Bets(BCB) til CHF
Fr0.00087848
1 Blockchain Bets(BCB) til HKD
HK$0.00864024
1 Blockchain Bets(BCB) til AMD
֏0.4255624
1 Blockchain Bets(BCB) til MAD
.د.م0.01003024
1 Blockchain Bets(BCB) til MXN
$0.02042744
1 Blockchain Bets(BCB) til SAR
ريال0.00417
1 Blockchain Bets(BCB) til ETB
Br0.15964984
1 Blockchain Bets(BCB) til KES
KSh0.14364816
1 Blockchain Bets(BCB) til JOD
د.أ0.000788408
1 Blockchain Bets(BCB) til PLN
0.00402544
1 Blockchain Bets(BCB) til RON
лв0.00479272
1 Blockchain Bets(BCB) til SEK
kr0.01044168
1 Blockchain Bets(BCB) til BGN
лв0.00184592
1 Blockchain Bets(BCB) til HUF
Ft0.369184
1 Blockchain Bets(BCB) til CZK
0.02295168
1 Blockchain Bets(BCB) til KWD
د.ك0.00033916
1 Blockchain Bets(BCB) til ILS
0.00370296
1 Blockchain Bets(BCB) til BOB
Bs0.00768392
1 Blockchain Bets(BCB) til AZN
0.0018904
1 Blockchain Bets(BCB) til TJS
SM0.01040832
1 Blockchain Bets(BCB) til GEL
0.0030024
1 Blockchain Bets(BCB) til AOA
Kz1.01366584
1 Blockchain Bets(BCB) til BHD
.د.ب0.000419224
1 Blockchain Bets(BCB) til BMD
$0.001112
1 Blockchain Bets(BCB) til DKK
kr0.00705008
1 Blockchain Bets(BCB) til HNL
L0.02914552
1 Blockchain Bets(BCB) til MUR
0.05041808
1 Blockchain Bets(BCB) til NAD
$0.0192932
1 Blockchain Bets(BCB) til NOK
kr0.01104216
1 Blockchain Bets(BCB) til NZD
$0.0018904
1 Blockchain Bets(BCB) til PAB
B/.0.001112
1 Blockchain Bets(BCB) til PGK
K0.00464816
1 Blockchain Bets(BCB) til QAR
ر.ق0.00403656
1 Blockchain Bets(BCB) til RSD
дин.0.11072184
1 Blockchain Bets(BCB) til UZS
soʻm13.72838504
1 Blockchain Bets(BCB) til ALL
L0.09169552
1 Blockchain Bets(BCB) til ANG
ƒ0.00199048
1 Blockchain Bets(BCB) til AWG
ƒ0.0020016
1 Blockchain Bets(BCB) til BBD
$0.002224
1 Blockchain Bets(BCB) til BAM
KM0.00184592
1 Blockchain Bets(BCB) til BIF
Fr3.31932
1 Blockchain Bets(BCB) til BND
$0.00142336
1 Blockchain Bets(BCB) til BSD
$0.001112
1 Blockchain Bets(BCB) til JMD
$0.17837592
1 Blockchain Bets(BCB) til KHR
4.46585872
1 Blockchain Bets(BCB) til KMF
Fr0.464816
1 Blockchain Bets(BCB) til LAK
24.17391256
1 Blockchain Bets(BCB) til LKR
Rs0.33635776
1 Blockchain Bets(BCB) til MDL
L0.018348
1 Blockchain Bets(BCB) til MGA
Ar4.92034424
1 Blockchain Bets(BCB) til MOP
P0.00890712
1 Blockchain Bets(BCB) til MVR
0.0170136
1 Blockchain Bets(BCB) til MWK
MK1.93055432
1 Blockchain Bets(BCB) til MZN
MT0.0710568
1 Blockchain Bets(BCB) til NPR
Rs0.15670304
1 Blockchain Bets(BCB) til PYG
7.941904
1 Blockchain Bets(BCB) til RWF
Fr1.611288
1 Blockchain Bets(BCB) til SBD
$0.0091184
1 Blockchain Bets(BCB) til SCR
0.01692464
1 Blockchain Bets(BCB) til SRD
$0.04235608
1 Blockchain Bets(BCB) til SVC
$0.00973
1 Blockchain Bets(BCB) til SZL
L0.0192932
1 Blockchain Bets(BCB) til TMT
m0.003892
1 Blockchain Bets(BCB) til TND
د.ت0.00323592
1 Blockchain Bets(BCB) til TTD
$0.00752824
1 Blockchain Bets(BCB) til UGX
Sh3.900896
1 Blockchain Bets(BCB) til XAF
Fr0.619384
1 Blockchain Bets(BCB) til XCD
$0.0030024
1 Blockchain Bets(BCB) til XOF
Fr0.619384
1 Blockchain Bets(BCB) til XPF
Fr0.112312
1 Blockchain Bets(BCB) til BWP
P0.01481184
1 Blockchain Bets(BCB) til BZD
$0.00223512
1 Blockchain Bets(BCB) til CVE
$0.10428336
1 Blockchain Bets(BCB) til DJF
Fr0.197936
1 Blockchain Bets(BCB) til DOP
$0.06896624
1 Blockchain Bets(BCB) til DZD
د.ج0.144004
1 Blockchain Bets(BCB) til FJD
$0.002502
1 Blockchain Bets(BCB) til GNF
Fr9.66884
1 Blockchain Bets(BCB) til GTQ
Q0.00851792
1 Blockchain Bets(BCB) til GYD
$0.23273048
1 Blockchain Bets(BCB) til ISK
kr0.134552

Blockchain Bets Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Blockchain Bets, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Blockchain Bets nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Blockchain Bets

Hvor mye er Blockchain Bets (BCB) verdt i dag?
Live BCB prisen i USD er 0.001112 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BCB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BCB til USD er $ 0.001112. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Blockchain Bets?
Markedsverdien for BCB er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BCB?
Den sirkulerende forsyningen av BCB er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBCB ?
BCB oppnådde en ATH-pris på 0.059751326391164955 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BCB?
BCB så en ATL-pris på 0.00061258442477132 USD.
Hva er handelsvolumet til BCB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BCB er $ 53.11 USD.
Vil BCB gå høyere i år?
BCB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BCB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:52:21 (UTC+8)

Blockchain Bets (BCB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BCB-til-USD-kalkulator

Beløp

BCB
BCB
USD
USD

1 BCB = 0.001112 USD

Handle BCB

BCBUSDT
$0.001112
$0.001112$0.001112
+1.09%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker