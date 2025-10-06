BBSNEK pris i dag

Sanntids BBSNEK (BBSNEK) pris i dag er $ 0.00001363, med en 3.33% endring de siste 24 timene. Nåværende BBSNEK til USD konverteringssats er $ 0.00001363 per BBSNEK.

BBSNEK rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BBSNEK. I løpet av de siste 24 timene BBSNEK har den blitt handlet mellom $ 0.00001319(laveste) og $ 0.00001363 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har BBSNEK beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -30.89% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 6.35.

BBSNEK (BBSNEK) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 6.35$ 6.35 $ 6.35 Fullt utvannet markedsverdi $ 950.01K$ 950.01K $ 950.01K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 69,700,000,000 69,700,000,000 69,700,000,000 Offentlig blokkjede ADA

Nåværende markedsverdi på BBSNEK er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.35. Den sirkulerende forsyningen på BBSNEK er --, med en total tilgang på 69700000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 950.01K.