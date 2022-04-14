Based Pepe (BASEDPEPE) tokenomics
Based Pepe (BASEDPEPE) Informasjon
Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie.
Based Pepe (BASEDPEPE) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Based Pepe (BASEDPEPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Based Pepe (BASEDPEPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Based Pepe (BASEDPEPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet BASEDPEPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange BASEDPEPE tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår BASEDPEPEs tokenomics, kan du utforske BASEDPEPE tokenets livepris!
Based Pepe (BASEDPEPE) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til BASEDPEPE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.
BASEDPEPE prisforutsigelse
Vil du vite hvor BASEDPEPE kan være på vei? Vår BASEDPEPE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.
