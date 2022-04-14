Based Pepe (BASEDPEPE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Based Pepe (BASEDPEPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Based Pepe (BASEDPEPE) Informasjon Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie. Offisiell nettside: https://basedpepe.vip/ Teknisk dokument: https://basedpepe.vip/wp-content/uploads/Whitepepe.pdf Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x52b492a33E447Cdb854c7FC19F1e57E8BfA1777D Kjøp BASEDPEPE nå!

Based Pepe (BASEDPEPE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Based Pepe (BASEDPEPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.79M $ 10.79M $ 10.79M All-time high: $ 0.00000043997 $ 0.00000043997 $ 0.00000043997 All-Time Low: $ 0.000000000091127145 $ 0.000000000091127145 $ 0.000000000091127145 Nåværende pris: $ 0.00000002566 $ 0.00000002566 $ 0.00000002566 Lær mer om Based Pepe (BASEDPEPE) pris

Based Pepe (BASEDPEPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Based Pepe (BASEDPEPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BASEDPEPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BASEDPEPE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BASEDPEPEs tokenomics, kan du utforske BASEDPEPE tokenets livepris!

Based Pepe (BASEDPEPE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BASEDPEPE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BASEDPEPE nå!

BASEDPEPE prisforutsigelse Vil du vite hvor BASEDPEPE kan være på vei? Vår BASEDPEPE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BASEDPEPE tokenets prisforutsigelse nå!

