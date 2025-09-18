Dagens Based Pepe livepris er 0.00000002639 USD. Spor prisoppdateringer for BASEDPEPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BASEDPEPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Based Pepe livepris er 0.00000002639 USD. Spor prisoppdateringer for BASEDPEPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BASEDPEPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Based Pepe Pris(BASEDPEPE)

1 BASEDPEPE til USD livepris:

$0.00000002639
+0.38%1D
USD
Based Pepe (BASEDPEPE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:01:02 (UTC+8)

Based Pepe (BASEDPEPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000002542
24 timer lav
$ 0.00000002762
24 timer høy

$ 0.00000002542
$ 0.00000002762
$ 0.000002677225006632
$ 0.000000000091127145
+0.30%

+0.38%

+6.19%

+6.19%

Based Pepe (BASEDPEPE) sanntidsprisen er $ 0.00000002639. I løpet av de siste 24 timene har BASEDPEPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000002542 og et toppnivå på $ 0.00000002762, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BASEDPEPE er $ 0.000002677225006632, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000000091127145.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BASEDPEPE endret seg med +0.30% i løpet av den siste timen, +0.38% over 24 timer og +6.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Based Pepe (BASEDPEPE) Markedsinformasjon

No.4427

$ 0.00
$ 9.41K
$ 11.10M
0.00
420,690,000,000,000
BASE

Nåværende markedsverdi på Based Pepe er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 9.41K. Den sirkulerende forsyningen på BASEDPEPE er 0.00, med en total tilgang på 420690000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.10M.

Based Pepe (BASEDPEPE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Based Pepe for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000000000999+0.38%
30 dager$ -0.00000000642-19.57%
60 dager$ -0.00000003755-58.73%
90 dager$ -0.00000000092-3.37%
Based Pepe Prisendring i dag

I dag registrerte BASEDPEPE en endring på $ +0.0000000000999 (+0.38%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Based Pepe 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00000000642 (-19.57%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Based Pepe 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BASEDPEPE en endring på $ -0.00000003755 (-58.73%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Based Pepe 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00000000092-3.37% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Based Pepe (BASEDPEPE)?

Sjekk ut Based Pepe Prishistorikk-siden nå.

Hva er Based Pepe (BASEDPEPE)

Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie.

Based Pepe er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Based Pepe investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BASEDPEPE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Based Pepe på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Based Pepe kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Based Pepe Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Based Pepe (BASEDPEPE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Based Pepe (BASEDPEPE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Based Pepe.

Sjekk Based Pepeprisprognosen nå!

Based Pepe (BASEDPEPE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Based Pepe (BASEDPEPE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BASEDPEPE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Based Pepe (BASEDPEPE)

Leter du etter hvordan du kjøperBased Pepe? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Based Pepe på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Based Pepe Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Based Pepe, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Based Pepe nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Based Pepe

Hvor mye er Based Pepe (BASEDPEPE) verdt i dag?
Live BASEDPEPE prisen i USD er 0.00000002639 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BASEDPEPE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BASEDPEPE til USD er $ 0.00000002639. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Based Pepe?
Markedsverdien for BASEDPEPE er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BASEDPEPE?
Den sirkulerende forsyningen av BASEDPEPE er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBASEDPEPE ?
BASEDPEPE oppnådde en ATH-pris på 0.000002677225006632 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BASEDPEPE?
BASEDPEPE så en ATL-pris på 0.000000000091127145 USD.
Hva er handelsvolumet til BASEDPEPE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BASEDPEPE er $ 9.41K USD.
Vil BASEDPEPE gå høyere i år?
BASEDPEPE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BASEDPEPE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:01:02 (UTC+8)

Based Pepe (BASEDPEPE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

