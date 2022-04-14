CDARI (BAC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CDARI (BAC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CDARI (BAC) Informasjon Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics. Offisiell nettside: https://cdari.io/ Teknisk dokument: https://cdari.gitbook.io/bac-whitepaper-1.0/ Blokkutforsker: https://matchscan.io/token/0xb49ed45d594aB849C46e01eba11C794d955A2EaD Kjøp BAC nå!

CDARI (BAC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CDARI (BAC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 31.29M $ 31.29M $ 31.29M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 58.24M $ 58.24M $ 58.24M All-time high: $ 21.3146 $ 21.3146 $ 21.3146 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 1.8613 $ 1.8613 $ 1.8613 Lær mer om CDARI (BAC) pris

CDARI (BAC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CDARI (BAC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BAC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BAC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BACs tokenomics, kan du utforske BAC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BAC Interessert i å legge til CDARI (BAC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BAC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BAC på MEXC nå!

CDARI (BAC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BAC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BAC nå!

BAC prisforutsigelse Vil du vite hvor BAC kan være på vei? Vår BAC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BAC tokenets prisforutsigelse nå!

