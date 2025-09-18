Dagens CDARI livepris er 1.8759 USD. Spor prisoppdateringer for BAC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BAC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CDARI livepris er 1.8759 USD. Spor prisoppdateringer for BAC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BAC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CDARI Pris(BAC)

1 BAC til USD livepris:

$1.8759
$1.8759$1.8759
+0.01%1D
CDARI (BAC) Live prisdiagram
CDARI (BAC) Prisinformasjon (USD)

$ 1.8414
$ 1.8414$ 1.8414
$ 1.9976
$ 1.9976$ 1.9976
$ 1.8414
$ 1.8414$ 1.8414

$ 1.9976
$ 1.9976$ 1.9976

--
----

--
----

+0.32%

+0.01%

-21.08%

-21.08%

CDARI (BAC) sanntidsprisen er $ 1.8759. I løpet av de siste 24 timene har BAC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.8414 og et toppnivå på $ 1.9976, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAC er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAC endret seg med +0.32% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og -21.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CDARI (BAC) Markedsinformasjon

--
----

$ 227.43K
$ 227.43K$ 227.43K

$ 58.70M
$ 58.70M$ 58.70M

--
----

31,290,000
31,290,000 31,290,000

MATCHAIN

Nåværende markedsverdi på CDARI er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 227.43K. Den sirkulerende forsyningen på BAC er --, med en total tilgang på 31290000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 58.70M.

CDARI (BAC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene CDARI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000188+0.01%
30 dager$ -1.2126-39.27%
60 dager$ -4.2535-69.40%
90 dager$ -7.152-79.23%
CDARI Prisendring i dag

I dag registrerte BAC en endring på $ +0.000188 (+0.01%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

CDARI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -1.2126 (-39.27%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

CDARI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BAC en endring på $ -4.2535 (-69.40%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

CDARI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -7.152-79.23% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for CDARI (BAC)?

Sjekk ut CDARI Prishistorikk-siden nå.

Hva er CDARI (BAC)

Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics.

CDARI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere CDARI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BAC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om CDARI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din CDARI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

CDARI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CDARI (BAC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CDARI (BAC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CDARI.

Sjekk CDARIprisprognosen nå!

CDARI (BAC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CDARI (BAC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BAC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe CDARI (BAC)

Leter du etter hvordan du kjøperCDARI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe CDARI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BAC til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av CDARI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell CDARI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om CDARI

Hvor mye er CDARI (BAC) verdt i dag?
Live BAC prisen i USD er 1.8759 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BAC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BAC til USD er $ 1.8759. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CDARI?
Markedsverdien for BAC er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BAC?
Den sirkulerende forsyningen av BAC er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBAC ?
BAC oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BAC?
BAC så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til BAC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BAC er $ 227.43K USD.
Vil BAC gå høyere i år?
BAC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BAC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
