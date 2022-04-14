Baby Swap (BABYSWAP) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Baby Swap (BABYSWAP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Baby Swap (BABYSWAP) Informasjon

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

https://home.babyswap.finance/
https://docs.babyswap.finance/
https://www.bscscan.com/token/0x53E562b9B7E5E94b81f10e96Ee70Ad06df3D2657

Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby Swap (BABYSWAP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 236.38K
$ 236.38K
Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 620.90M
$ 620.90M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 380.70K
$ 380.70K
All-time high:
$ 4.5
$ 4.5
All-Time Low:
$ 0.000282555222021002
$ 0.000282555222021002
Nåværende pris:
$ 0.0003807
$ 0.0003807

Baby Swap (BABYSWAP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Baby Swap (BABYSWAP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BABYSWAP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BABYSWAP tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BABYSWAPs tokenomics, kan du utforske BABYSWAP tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.