Baby Swap (BABYSWAP) Informasjon BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support. Offisiell nettside: https://home.babyswap.finance/ Teknisk dokument: https://docs.babyswap.finance/ Blokkutforsker: https://www.bscscan.com/token/0x53E562b9B7E5E94b81f10e96Ee70Ad06df3D2657 Kjøp BABYSWAP nå!

Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby Swap (BABYSWAP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 236.38K $ 236.38K $ 236.38K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 620.90M $ 620.90M $ 620.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 380.70K $ 380.70K $ 380.70K All-time high: $ 4.5 $ 4.5 $ 4.5 All-Time Low: $ 0.000282555222021002 $ 0.000282555222021002 $ 0.000282555222021002 Nåværende pris: $ 0.0003807 $ 0.0003807 $ 0.0003807 Lær mer om Baby Swap (BABYSWAP) pris

Baby Swap (BABYSWAP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Baby Swap (BABYSWAP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABYSWAP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABYSWAP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BABYSWAPs tokenomics, kan du utforske BABYSWAP tokenets livepris!

