Hva er Baby Swap (BABYSWAP)

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

Baby Swap er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Baby Swap investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk BABYSWAP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Baby Swap på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Baby Swap kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Baby Swap Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Baby Swap (BABYSWAP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Baby Swap (BABYSWAP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Baby Swap.

Sjekk Baby Swapprisprognosen nå!

Baby Swap (BABYSWAP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Baby Swap (BABYSWAP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BABYSWAP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Baby Swap (BABYSWAP)

Leter du etter hvordan du kjøperBaby Swap? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Baby Swap på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BABYSWAP til lokale valutaer

Prøv konverting

Baby Swap Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Baby Swap, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Baby Swap Hvor mye er Baby Swap (BABYSWAP) verdt i dag? Live BABYSWAP prisen i USD er 0.0003803 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BABYSWAP-til-USD-pris? $ 0.0003803 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BABYSWAP til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Baby Swap? Markedsverdien for BABYSWAP er $ 236.13K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BABYSWAP? Den sirkulerende forsyningen av BABYSWAP er 620.90M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBABYSWAP ? BABYSWAP oppnådde en ATH-pris på 4.48589634767712 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BABYSWAP? BABYSWAP så en ATL-pris på 0.000282555222021002 USD . Hva er handelsvolumet til BABYSWAP? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BABYSWAP er $ 53.81K USD . Vil BABYSWAP gå høyere i år? BABYSWAP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BABYSWAP prisprognosen for en mer grundig analyse.

Baby Swap (BABYSWAP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?