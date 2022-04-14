Baby BitCoin (BABYBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Baby BitCoin (BABYBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Baby BitCoin (BABYBTC) Informasjon Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts. Offisiell nettside: https://babybtc.org/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/8467ssuj6Gkw15ABv6BvxJAKnGJALXJu6dxDxt4upump Kjøp BABYBTC nå!

Baby BitCoin (BABYBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby BitCoin (BABYBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 179.10K $ 179.10K $ 179.10K Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 179.10K $ 179.10K $ 179.10K All-time high: $ 0.006757 $ 0.006757 $ 0.006757 All-Time Low: $ 0.000159606426516498 $ 0.000159606426516498 $ 0.000159606426516498 Nåværende pris: $ 0.0001791 $ 0.0001791 $ 0.0001791 Lær mer om Baby BitCoin (BABYBTC) pris

Baby BitCoin (BABYBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Baby BitCoin (BABYBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABYBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABYBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BABYBTCs tokenomics, kan du utforske BABYBTC tokenets livepris!

Baby BitCoin (BABYBTC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BABYBTC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BABYBTC nå!

BABYBTC prisforutsigelse Vil du vite hvor BABYBTC kan være på vei? Vår BABYBTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BABYBTC tokenets prisforutsigelse nå!

