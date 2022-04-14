Baby BitCoin (BABYBTC) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Baby BitCoin (BABYBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Baby BitCoin (BABYBTC) Informasjon

Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts.

Baby BitCoin (BABYBTC) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby BitCoin (BABYBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

$ 179.10K
$ 999.99M
$ 999.99M
$ 179.10K
$ 0.006757
$ 0.000159606426516498
$ 0.0001791
Baby BitCoin (BABYBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Baby BitCoin (BABYBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BABYBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BABYBTC tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BABYBTCs tokenomics, kan du utforske BABYBTC tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.