Dagens Baby BitCoin livepris er 0.00049 USD. Spor prisoppdateringer for BABYBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BABYBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Baby BitCoin Logo

Baby BitCoin Pris(BABYBTC)

1 BABYBTC til USD livepris:

$0.00049
+59.55%1D
USD
Baby BitCoin (BABYBTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:51:51 (UTC+8)

Baby BitCoin (BABYBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0002552
24 timer lav
$ 0.00049
24 timer høy

$ 0.0002552
$ 0.00049
$ 0.01001110548545098
$ 0.000159606426516498
+32.00%

+59.55%

+50.86%

+50.86%

Baby BitCoin (BABYBTC) sanntidsprisen er $ 0.00049. I løpet av de siste 24 timene har BABYBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0002552 og et toppnivå på $ 0.00049, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABYBTC er $ 0.01001110548545098, mens den rekordlave prisen er $ 0.000159606426516498.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABYBTC endret seg med +32.00% i løpet av den siste timen, +59.55% over 24 timer og +50.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baby BitCoin (BABYBTC) Markedsinformasjon

No.2677

$ 489.99K
$ 1.97K
$ 490.00K
999.99M
1,000,000,000
999,989,595.94
99.99%

SOL

Nåværende markedsverdi på Baby BitCoin er $ 489.99K, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.97K. Den sirkulerende forsyningen på BABYBTC er 999.99M, med en total tilgang på 999989595.94. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 490.00K.

Baby BitCoin (BABYBTC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Baby BitCoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000182886+59.55%
30 dager$ +0.000235+92.15%
60 dager$ +0.0001824+59.29%
90 dager$ +0.00037+308.33%
Baby BitCoin Prisendring i dag

I dag registrerte BABYBTC en endring på $ +0.000182886 (+59.55%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Baby BitCoin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000235 (+92.15%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Baby BitCoin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BABYBTC en endring på $ +0.0001824 (+59.29%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Baby BitCoin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00037+308.33% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Baby BitCoin (BABYBTC)?

Sjekk ut Baby BitCoin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Baby BitCoin (BABYBTC)

Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts.

Baby BitCoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Baby BitCoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BABYBTC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Baby BitCoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Baby BitCoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Baby BitCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Baby BitCoin (BABYBTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Baby BitCoin (BABYBTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Baby BitCoin.

Sjekk Baby BitCoinprisprognosen nå!

Baby BitCoin (BABYBTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Baby BitCoin (BABYBTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BABYBTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Baby BitCoin (BABYBTC)

Leter du etter hvordan du kjøperBaby BitCoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Baby BitCoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BABYBTC til lokale valutaer

1 Baby BitCoin(BABYBTC) til VND
12.89435
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til AUD
A$0.0007399
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til GBP
0.0003626
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til EUR
0.0004165
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til USD
$0.00049
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til MYR
RM0.002058
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til TRY
0.0202713
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til JPY
¥0.07203
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til ARS
ARS$0.7227108
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til RUB
0.040768
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til INR
0.043169
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til IDR
Rp8.1666634
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til KRW
0.6843536
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til PHP
0.0279594
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til EGP
￡E.0.0235984
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til BRL
R$0.0026068
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til CAD
C$0.0006713
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til BDT
0.0596526
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til NGN
0.7324324
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til COP
$1.9066145
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til ZAR
R.0.0085015
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til UAH
0.0202468
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til TZS
T.Sh.1.2128676
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til VES
Bs0.07987
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til CLP
$0.46795
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til PKR
Rs0.1390816
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til KZT
0.2652909
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til THB
฿0.0156016
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til TWD
NT$0.0148029
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til AED
د.إ0.0017983
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til CHF
Fr0.0003871
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til HKD
HK$0.0038073
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til AMD
֏0.187523
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til MAD
.د.م0.0044198
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til MXN
$0.0090013
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til SAR
ريال0.0018375
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til ETB
Br0.0703493
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til KES
KSh0.0632982
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til JOD
د.أ0.00034741
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til PLN
0.0017738
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til RON
лв0.0021119
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til SEK
kr0.0046011
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til BGN
лв0.0008134
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til HUF
Ft0.16268
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til CZK
0.0101136
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til KWD
د.ك0.00014945
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til ILS
0.0016317
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til BOB
Bs0.0033859
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til AZN
0.000833
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til TJS
SM0.0045864
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til GEL
0.001323
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til AOA
Kz0.4466693
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til BHD
.د.ب0.00018473
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til BMD
$0.00049
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til DKK
kr0.0031066
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til HNL
L0.0128429
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til MUR
0.0222166
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til NAD
$0.0085015
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til NOK
kr0.0048657
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til NZD
$0.000833
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til PAB
B/.0.00049
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til PGK
K0.0020482
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til QAR
ر.ق0.0017787
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til RSD
дин.0.0487893
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til UZS
soʻm6.0493783
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til ALL
L0.0404054
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til ANG
ƒ0.0008771
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til AWG
ƒ0.000882
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til BBD
$0.00098
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til BAM
KM0.0008134
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til BIF
Fr1.46265
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til BND
$0.0006272
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til BSD
$0.00049
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til JMD
$0.0786009
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til KHR
1.9678694
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til KMF
Fr0.20482
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til LAK
10.6521737
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til LKR
Rs0.1482152
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til MDL
L0.008085
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til MGA
Ar2.1681373
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til MOP
P0.0039249
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til MVR
0.007497
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til MWK
MK0.8506939
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til MZN
MT0.031311
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til NPR
Rs0.0690508
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til PYG
3.49958
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til RWF
Fr0.71001
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til SBD
$0.004018
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til SCR
0.0074578
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til SRD
$0.0186641
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til SVC
$0.0042875
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til SZL
L0.0085015
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til TMT
m0.001715
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til TND
د.ت0.0014259
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til TTD
$0.0033173
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til UGX
Sh1.71892
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til XAF
Fr0.27293
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til XCD
$0.001323
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til XOF
Fr0.27293
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til XPF
Fr0.04949
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til BWP
P0.0065268
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til BZD
$0.0009849
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til CVE
$0.0459522
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til DJF
Fr0.08722
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til DOP
$0.0303898
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til DZD
د.ج0.063455
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til FJD
$0.0011025
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til GNF
Fr4.26055
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til GTQ
Q0.0037534
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til GYD
$0.1025521
1 Baby BitCoin(BABYBTC) til ISK
kr0.05929

Baby BitCoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Baby BitCoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Baby BitCoin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Baby BitCoin

Hvor mye er Baby BitCoin (BABYBTC) verdt i dag?
Live BABYBTC prisen i USD er 0.00049 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BABYBTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BABYBTC til USD er $ 0.00049. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Baby BitCoin?
Markedsverdien for BABYBTC er $ 489.99K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BABYBTC?
Den sirkulerende forsyningen av BABYBTC er 999.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBABYBTC ?
BABYBTC oppnådde en ATH-pris på 0.01001110548545098 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BABYBTC?
BABYBTC så en ATL-pris på 0.000159606426516498 USD.
Hva er handelsvolumet til BABYBTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BABYBTC er $ 1.97K USD.
Vil BABYBTC gå høyere i år?
BABYBTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BABYBTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:51:51 (UTC+8)

Baby BitCoin (BABYBTC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

