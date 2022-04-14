Azuro (AZUR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Azuro (AZUR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Azuro (AZUR) Informasjon Azuro is the liquidity, oracle & tooling solution for EVM chains to support powerful prediction app ecosystems. Offisiell nettside: https://azuro.org/ Teknisk dokument: https://gem.azuro.org/knowledge-hub/introduction/what-is-azuro Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x9E6be44cC1236eEf7e1f197418592D363BedCd5A Kjøp AZUR nå!

Azuro (AZUR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Azuro (AZUR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 200.74M $ 200.74M $ 200.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.93M $ 5.93M $ 5.93M All-time high: $ 0.23903 $ 0.23903 $ 0.23903 All-Time Low: $ 0.005048918762802123 $ 0.005048918762802123 $ 0.005048918762802123 Nåværende pris: $ 0.005928 $ 0.005928 $ 0.005928 Lær mer om Azuro (AZUR) pris

Azuro (AZUR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Azuro (AZUR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AZUR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AZUR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AZURs tokenomics, kan du utforske AZUR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AZUR Interessert i å legge til Azuro (AZUR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AZUR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AZUR på MEXC nå!

Azuro (AZUR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AZUR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AZUR nå!

AZUR prisforutsigelse Vil du vite hvor AZUR kan være på vei? Vår AZUR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AZUR tokenets prisforutsigelse nå!

